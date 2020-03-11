2020-03-11T11:57:29+03:00
В мире

Посольство объяснило россиянам, как передвигаться по Италии в условиях карантина

Даже перед выходом за покупками нужно предварительно заполнить специальную форму
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Италии с 10 марта введен карантинВ Италии с 10 марта введен карантинФото: REUTERS
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С понедельника, 10 марта, на территории всей Италии действует карантинный режим. Сайт kp.ru писал, что страна стала одной "красной" зоной из-за распространения коронавируса - образовательные и культурные учреждения закрыты до 3 апреля, крупные мероприятия отменили, а людей призвали не выходить из домов без острой необходимости.

Итальянцев посадили на "домашний арест" Фото: REUTERS

Итальянцев посадили на "домашний арест"Фото: REUTERS

Посольство РФ в Италии объяснило соотечественникам, которые на постоянной основе проживают в республике, как теперь передвигаться по улицах. Оказалось, что в соответствии с последними указаниями местных властей при перемещении даже в пределах города, провинции, области или между ними любым транспортом необходимо предварительно заполнять специальную форму. Такое же правило действует при вылете за рубеж.

Основания для передвижения по стране должны быть вескими

Основания для передвижения по стране должны быть вескими

"В случае проверки правоохранительными органами необходимо предъявить заполненную форму", - сообщается на странице дипмиссии в Facebook.

Основания для поездки или перелета должны быть весомыми - например, служебная необходимость, покупка продуктов, проблемы со здоровьем или возвращение в место проживания.

Карта распространения коронавируса

Италия переживает крупнейшую за пределами Азии вспышку COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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