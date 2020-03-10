Коронавирус в Италии: итальянцев посадили на "домашний арест"

"Мы должны поменять наши привычки, ради блага наших близких, времени больше нет. Будущее страны в наших руках, каждый должен внести свой вклад". Именно с такими словами премьер-министр Италии Джузеппе Конте поставил свою подпись под декретом, объявляющим всю Италию одной большой "красной зоной" - территорией карантина из-за коронавируса.

Жизнь в стране практически остановиласьФото: Twitter.com

Принимаемые меры можно свести к простому правилу - все должны сидеть по домам. Покидать свое жилище разрешено лишь по работе, состоянию здоровья или острой необходимости. И то, полицейские имеют право потребовать доказательств такой необходимости. Каждому итальянцу, вышедшему на улицу предлагается распечатать и заполнить специальный модуль-заявление со всеми личными данными. Работодателям настоятельно рекомендуется перевести своих сотрудников на удаленку, либо же вообще отправить в отпуск по меньшей мере до апреля.

На улицах и в магазинах введено жесткое правило - необходимо соблюдать расстояние не меньше метра между людьмиФото: Twitter.com

Жизнь в стране практически остановилась. До 3 апреля закрыты школы и университеты. Пока работает общественный транспорт, но в сокращенном режиме, да и пассажиров в последние дни стало намного меньше. Бары и рестораны теперь открыты лишь с 6 утра до 18 вечера, а значит об ужине с друзьями можно забыть. Не удастся заняться спортом - прекращена деятельность всех фитнес-клубов, кружков, закрыты спортивные залы и футбольные поля. Музеи, дискотеки, кино, театры, игровые залы - двери теперь везде на замке. Не найти приют и в церкви - все религиозные церемонии отменены.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/762509" frameborder="0"></iframe> Итальянский Кодоньо опустел из-за угрозы распространения коронавируса.

На улицах и в магазинах введено жесткое правило - необходимо соблюдать расстояние не меньше метра между людьми. Своими глазами видел, как к небольшой группе молодежи, курящей рядом с рестораном, подъехал наряд полиции и разогнал из-за несоблюдение карантинных норм. Правда, когда стражи правопорядка уехали, ребята вновь собрались в кучку. Между тем, для нарушителей карантинных норм предусмотрена достаточно жесткая ответственность. Это штраф в 200 евро, а при наличии отягчающих обстоятельств (повторный случай, или же если нарушитель знал, что у него вирус) - до трех месяцев тюремного заключения.

Понятная инструкцияФото: Twitter.com

Пока еще разрешен поход в магазины за покупками, правда только в те, где можно обеспечить тот самый пресловутый "метр безопасности". Власти настоятельно рекомендуют не идти за продуктами всей семьей, а отрядить только одного человека. А на выходные дни закроются все торговые центры и супермаркеты. В нормальном режиме работают аптеки, правда найти в ним маски и средства дезинфекции для рук практически не реально.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/765580" frameborder="0"></iframe> Очередь в римский супермаркет - итальянцы запасались продуктами перед карантином.

Первая реакция населения на меры правительства - запасаться едой. В ночь на вторник в круглосуточных супермаркетах по всей стране было не протолкнуться. Даже несмотря на заверения властей, что в магазин из дома выпускать будут, а дефицита товаров удастся избежать, напуганные итальянцы поспешили закрыть самый приоритетный для себя вопрос питания. С полок сметают все - пасту и консервы, фрукты и овощи. Ящиками расхватывают алкоголь. Народ готовиться к долгой осаде.

Пока обычные люди в панке штурмуют магазины, заключенные итальянских тюрем бунтуют. Беспорядки уже охватили 22 тюремных заведения, сообщается о семи погибших. Узники протестуют против того, что руководство тюрем не принимает никаких мер, чтобы защитить их от кронавируса, а лишь ужесточает режим, запретив все свидания. Полиция пока не может справиться с бунтовщиками, на подавление уже направлены армейские подразделения.

Первая реакция населения на меры правительства - запасаться едойФото: Twitter.com

МЕЖДУ ТЕМ

Утро вторника в Риме напоминало воскресение. Пустые улицы, редкие машины. В табачной лавке, где я обычно покупаю сигареты, продавец с сочувствием спросил: "На работу? Мы тоже пока работаем". И горько вздохнул. Всегда веселый бангладешец на заправке, наливая бензин, чуть не в слезах произнес: "Чем же это все закончится..." Ему еще привозят топливо, но на вопрос, что же будет завтра, он лишь развел руками. Сразу за мной к нему подошел итальянец с канистрой. Первый раз я увидел в Риме, что кто-то покупает топливо про запас. "А если завтра закроются бензоколонки? - объяснил мне Антонио. - У нас в офисе еще не отменили работу, как же я буду туда добираться?".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/765562" frameborder="0"></iframe> Коронавирус посадил итальянцев под «домашний арест».Иван СЫСОЕВ

Там, где раньше в утреней пробке можно было провести полчаса, теперь пролетаешь за две минуты. Полиции на улицах пока не так много, но я уже видел, как в парке патруль останавливал бегунов и о чем-то долго с ним беседовал. О плохом думать не хочется, но сегодня я точно затарюсь в супермаркете и заполню модуль-заявление с сайта МВД. Ходить мне с ним до апреля точно. Что будет потом - сказать не может никто. Эксперты прогнозируют, что вспышка вируса может не утихнуть и до ноября.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/762850" frameborder="0"></iframe> Коронавирус парализовал север Италии.По числу заболевших Италия поставила печальный рекорд и вышла на первое место в Европе

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«Каждый должен отказаться от чего-то во имя Италии»: Премьер страны объявил о введении национального карантина

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