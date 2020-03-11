2020-03-11T17:25:58+03:00
Общество

С 15 апреля маткапитал начнут оформлять автоматически

Большинству семей не потребуется даже подавать заявления для получения сертификата
Юлия Кекова
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1 марта Путин подписал закон о расширении программы материнского капитала до конца 2026 года.1 марта Путин подписал закон о расширении программы материнского капитала до конца 2026 года.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Выдача сертификата на материнский капитал станет первой в России социальной государственной услугой. При этом она с 15 апреля будет предоставляться автоматически. Об этом в среду, 11 марта, сообщается на сайте Министерства труда Российской Федерации.

По данным ведомства, все необходимые сведения Пенсионный фонд будет получать самостоятельно, путем взаимодействуя с другими подразделениями и инстанциями.

- Такую задачу - максимально упростить процедуры получения материнского капитала - ставил перед нами президент Владимир Путин, - рассказал глава Минтруда Антон Котяков.

Если мать зарегистрирована на портале gosuslugi.ru, то по факту выдачи сертификата ей придет соответствующее уведомление в личном кабинете.

Согласно прогнозу рождаемости в 2020 году право на маткапитал приобретут более миллиона родителей.

Напомним, 1 марта Путин подписал закон о расширении программы материнского капитала до конца 2026 года.

Всем семьям, где с 1 января текущего года появился ребенок будут выплачивать 466 617 рублей. В случае рождения или усыновления второго и последующих детей размер выплаты будет увеличен. Сумма составит 616 617 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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