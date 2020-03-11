С 15 апреля маткапитал начнут оформлять автоматически
Выдача сертификата на материнский капитал станет первой в России социальной государственной услугой. При этом она с 15 апреля будет предоставляться автоматически. Об этом в среду, 11 марта, сообщается на сайте Министерства труда Российской Федерации.
По данным ведомства, все необходимые сведения Пенсионный фонд будет получать самостоятельно, путем взаимодействуя с другими подразделениями и инстанциями.
- Такую задачу - максимально упростить процедуры получения материнского капитала - ставил перед нами президент Владимир Путин, - рассказал глава Минтруда Антон Котяков.
Если мать зарегистрирована на портале gosuslugi.ru, то по факту выдачи сертификата ей придет соответствующее уведомление в личном кабинете.
Согласно прогнозу рождаемости в 2020 году право на маткапитал приобретут более миллиона родителей.
Напомним, 1 марта Путин подписал закон о расширении программы материнского капитала до конца 2026 года.
Всем семьям, где с 1 января текущего года появился ребенок будут выплачивать 466 617 рублей. В случае рождения или усыновления второго и последующих детей размер выплаты будет увеличен. Сумма составит 616 617 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU