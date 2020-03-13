В Подмосковье тушат крупный пожар в ресторане гольф-клуба Moscow Country Club

13 Март 2020 2020-03-13T02:55:12+03:00

По данным областного МЧС, огнем охвачена площадь около тысячи квадратных метров [видео]

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В подмосковном Красногорске горит ресторан гольф-клуба Moscow Country Club, огнем охвачены два строения. Общая площадь возгорания составляет около тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба областного главка МЧС.

Уточняется, что информация о пожаре по адресу: Московская область, городской округ Красногорск, 31-й километр Волоколамское шоссе, поступила на пульт дежурного в ночь на пятницу, 13 марта, в 00:25 (мск).

«По прибытию первых пожарно-спасательных подразделений происходит горение двух строений (одно по всей площади, второе-кровля). На данный момент площадь пожара 1000 квадратных метра», - говорится в сообщении спасательного ведомства.

По предварительным данным областного главка МЧС, погибших и пострадавших нет.

Напомним, как писал сайт kp.ru,ровно неделю назад, 6 марта, в Москве тушили два пожара – в отеле «Неаполь» и в торговом центре «Фили».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="800" height="450" src="https://www.kp.ru/video/embed/766131" frameborder="0"></iframe> Под Москвой горит ресторан гольф-клуба Moscow Country Club.

ИСТОЧНИК KP.RU