Аналитик Goldman Sachs рассказал, что будет с рублем через два года

13 Март 2020 2020-03-13T08:24:16+03:00

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В течение ближайших шести месяцев нефтяная смесь марки Brent будет торговаться в районе 30 долларов за баррель. Цена на сырье вернется к 60 долларов в течение следующих двух лет, считает аналитик банка Goldman Sachs Клеменс Граф.

По его словам, курс рубля будет следовать за динамикой на нефтяном рынке и тоже сможет вернуться к февральским значениям примерно к 2022 году.

"Мы считаем, что при этом сценарии рубль первоначально обесценится до 75 рублей за доллар, а затем начнет расти до 61 рубля", — цитирует РИА Новости эксперта.

Граф уточнил, что при ожидаемой цене нефти в 30 долларов в течение второго и третьего кварталов рубль останется на уровне 75 за доллар. За следующий год валюта укрепится до 68 рублей за доллар, а через 2,5 – до 61.

Сайт kp.ru писал, что нефть подешевела сразу на треть в начале недели после срыва сделки ОПЕК+. Рубль последовал за сырьем и значительно потерял относительно евро и доллара.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/765374" frameborder="0"></iframe> Минфин продаст валюту, чтобы компенсировать обвал цен на нефть.Федеральный бюджет России недополучил доходы

ИСТОЧНИК KP.RU