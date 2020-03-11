Дорогая нефть, прощай. Как сланцевая добыча спутала все карты России и ОПЕК

Ссора двух крупных производителей нефти - России и Саудовской Аравии - привела к резкому падению цен на нефть. Ситуацию уже назвали нефтяной войной, у которой могут быть тяжелые последствия для нашей экономики, зависящей от сырьевых доходов. Хотя есть и другое мнение - мол, тактически мы проиграли, но стратегически выиграем. Низкая цена барреля убьет американские компании, добывающие сланцевую нефть. И тогда Россия снова займет первое место на сырьевом рынке в мире. Стоит ли на это надеяться? И ждать ли нам высоких цен на нефть? Николай Иванов, эксперт энергетического рынка и автор книги «Сланцевая Америка», считает, что верить в такой сценарий не стоит.

«НАДЕЯТЬСЯ, ЧТО СЛАНЦЕВЫЙ ПУЗЫРЬ ЛОПНЕТ, ГЛУПО»

- При какой стоимости нефти сланцевые компании США начнут сокращать производство и банкротиться? Пять лет назад были данные, что этот порог - $50 за баррель...

- Сразу скажу, надежда, что они загнутся и что большой сланцевый пузырь лопнет - это глупости. Себестоимость у американских сланцевых компаний варьируется от $15 до $45 за баррель. Все сильно зависит от конкретной геологической ситуации. В 2014 году Россия и Саудовская Аравия уже делали такую попытку. Тогда цена на нефть тоже падала. И добыча в США действительно сократилась, но не везде. К примеру, в Техасе добыча в этот период даже росла.

- Но ведь многие сланцевые компании тогда обанкротились?

- Это неизбежные процессы. Кто-то обанкротился, а кто-то выкупил их активы и нарастил производство. Сланцевый бизнес - очень динамичный и гибкий. Если цена низкая, компании будут добывать только выгодные ресурсы. Они будут маневрировать. Можно остановить бурение новых скважин, уехать в отпуск, дождаться, когда цена станет выше, и заново запустить добычу. Так было пять лет назад. Россия и Саудовская Аравия могли в этом убедиться.

- Тогда производство нефти в Америке действительно упало...

- Упало, а потом поднялось еще выше. Некоторые компании тогда не сидели сложа руки. Они пользовались удачной конъюнктурой.

- Как именно?

- В тот момент, когда цены на нефть упали и часть компаний банкротились, снизился спрос на сервисные работы - по бурению и обслуживанию скважин. И эту услуги подешевели. В итоге компании бурили скважины на будущее. Чтобы, когда цена на нефть поднимется, быстро нарастить производство. Так и произошло. Сейчас будут поступать точно так же. Более того, постараются избежать допущенных ошибок. К примеру, тогда из-за вынужденного простоя часть оборудования заржавела, а отрасль потеряла квалифицированные кадры, которые ушли в другие сферы. И набирать новых людей было большой проблемой, потому что от них требуются профессиональные навыки. Сейчас такого не будет.

«У АМЕРИКАНЦЕВ ЕСТЬ ТЕХНОЛОГИИ И ФИНАНСЫ»

- То есть даже если мы пару лет продержим цены на низком уровне, с американцами ничего не случится и, как только стоимость вырастет, они выстрелят из всех скважин?

- Это очень динамичный бизнес. Если появляется потребность, то появляется возможность. У американцев для этого есть все: ресурсы, технологии, финансы. Они очень быстро восстановят добычу.

- А мы так можем?

- Мы так не можем. И это главная причина, по которой мы не сумели договориться с ОПЕК. Нам выставили достаточно жесткое требование - снизить добычу сразу на полмиллиона баррелей в сутки (это больше 5%. - Ред.). Восстановить эти объемы впоследствии было бы почти невозможно. У нас такая геология. Нельзя заморозить скважину, а потом заново ее открыть. А новых крупных месторождений у нас нет. В Саудовской Аравии, наоборот, так можно - закрыли вентиль, а потом открыли. Так что разрыв отношений с ОПЕК - вынужденная мера для нас.

«РЕСУРСЫ СЛАНЦЕВОЙ НЕФТИ БЕЗГРАНИЧНЫ»

- Несколько лет назад были сообщения, что крупнейшая австралийская компания BHP Billiton вышла из сланцевого бизнеса в США. Они потратили 20 миллиардов долларов и признали, что это было «большой ошибкой»...

- Делать вывод только по одному случаю не верно. У каждой компании свои обстоятельства. Одни уходят, другие приходят. К примеру, американские Exxon и Chevron заранее скупили лицензионные участки, которые разрабатывают. А если кто-то со стороны хочет войти в этот бизнес, то у него возникают большие сложности. Все то же самое, как и на любом другом рынке.

- То есть сланцевый бизнес - это уже не десятки и сотни мелких компаний, а подразделения крупнейших нефтяных корпораций?

- Да, на этом рынке происходят слияния и поглощения, банкротства одних и приход других. Это неизбежный процесс. Отрасль консолидируется, становится более зрелой.

- Есть ли там ограничения по ресурсам? На сколько лет им хватит их сланцев?

- Огромное преимущество американцев - у них нет ограничений по ресурсам, они практически безграничны. Сланец - самая распространенная в мире осадочная порода. Даже в крупнейшем бассейне Permian (Техас), грубо говоря, из восьми горизонтов попробовали только два. При этом особенность сланцевой добычи такова: пока вы не начали разбуривать определенные формации, вы не поймете, есть там нефть или нет, больше ее или меньше, какова сложность извлечения. Это не обычное месторождение, которое можно геофизическими методами оконтурить и посчитать, сколько там углеводородов, а твердая плотная порода. По сути дела, там нет этапа геологоразведки. Вся разведка боем происходит. И в процессе добычи выясняется, сколько и при какой технологии там можно добыть. Все остальное - только полет фантазии.

- Другими словами, ограничивать США нет смысла? Они и так будут занимать все большую долю рынка со временем?

- Американцы, безусловно, будут наращивать добычу. В этом плане сделка ОПЕК+ изначально была ущербной. С другой стороны, эти словесные интервенции поддерживали цену на более-менее комфортном уровне. Это помогло нам заработать дополнительные деньги в бюджет (по оценкам Минэнерго, больше 6 трлн. рублей. - Ред.).

«НЕФТЬ БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ ДОРОГОЙ»

- То есть, выход из сделки был ошибкой?

- Сделка была ошибочной, а отказ от сделки был, вероятно, вынужденной мерой. Во всяком случае время для выхода было выбрано крайне неудачно. Да, требования саудитов были жесткими. Почему мы так резко отреагировали, тоже понятно. Ведь мы бы просто потеряли эту долю рынка и ничего не получили взамен. Но сказать, что мы обиделись и уходим, это был жест в расчете на то, что нам пойдут на уступки. Мол, давайте снизим не сразу на полмиллиона баррелей, а поменьше, или продлим на действующих условиях на квартал или полгода. Такое невнятное бормотание, как оно и происходило все последние три года, могло бы поддержать сырьевой рынок на плаву. Но нам навстречу не пошли. И когда произошел один удар от России - нет, мы уходим. Потом второй от саудитов - мы даем скидки покупателям. Все это обвалило рынки. В итоге всем плохо.

- Сейчас в условиях ценовой войны три крупнейших производителя нефти - Россия, Саудовская Аравия и США - начнут одновременно наращивать производство. И это при падении спроса на нефть из-за коронавируса. К чему это приведет? Куда опустится цена в таких условиях?

- Это пустые гадания. Могу лишь фантазировать, что $30 - это порог, ниже которого цена долго не будет находиться. Потому что это критическая величина.

- А мы как-то можем повлиять на цены, чтобы они стали выше?

- Нет, не можем. Мы теперь не устанавливаем цены, а торгуем по тем, которые формируются другими странами. Из хороших новостей: сырьевой рынок остается рынком. Снижение цен будет влиять на спрос. А когда будет расти спрос, то и цена будет подниматься. Тем не менее в ближайшие годы высоких цен на нефть нам ждать точно не стоит. Предложение будет избыточным долго. Счастье было так возможно, так близко, но оно уже в прошлом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/765587" frameborder="0"></iframe> Новак заявил, что страна может нарастить добычу до нефти 200-300 тыс. баррелей в сутки.

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