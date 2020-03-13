Шри-Ланка приостановила выдачу виз по прилету из-за коронавируса
Правительство Шри-Ланки уведомило Россию о прекращении оформления виз по прилету в международном аэропорту города Коломбо в рамках предотвращения распространения коронавируса.
Ограничение касается всех иностранцев, прибывающих в страну по общегражданским паспортам, и начинает действовать с 12.00 по местному времени 14 марта. Об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел РФ.
Иностранцы могут въехать в страну после предварительного оформления электронного разрешения - electronic travel authorization - на сайте www.eta.gov.lk, либо получив въездную визу в одном из диппредставительств Шри-Ланки.
"Просим граждан РФ при планировании поездок учитывать введенные ланкийским правительством ограничительные меры", - говорится в сообщении ведомства.
Сайт kp.ru писал, что ранее выдачу виз ужесточил также Таиланд, однако в МИД королевства заверили - россиян, прибывающих на короткий срок, ограничение не коснется.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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