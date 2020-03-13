Шри-Ланка приостановила выдачу виз по прилету из-за коронавируса

13 Март 2020 2020-03-13T12:10:13+03:00

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Правительство Шри-Ланки уведомило Россию о прекращении оформления виз по прилету в международном аэропорту города Коломбо в рамках предотвращения распространения коронавируса.

Ограничение касается всех иностранцев, прибывающих в страну по общегражданским паспортам, и начинает действовать с 12.00 по местному времени 14 марта. Об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел РФ.

Иностранцы могут въехать в страну после предварительного оформления электронного разрешения - electronic travel authorization - на сайте www.eta.gov.lk, либо получив въездную визу в одном из диппредставительств Шри-Ланки.

"Просим граждан РФ при планировании поездок учитывать введенные ланкийским правительством ограничительные меры", - говорится в сообщении ведомства.

Сайт kp.ru писал, что ранее выдачу виз ужесточил также Таиланд, однако в МИД королевства заверили - россиян, прибывающих на короткий срок, ограничение не коснется.

Карта распространения коронавируса

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/765228" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: только без рук!.Лёгким движением рукопожатие превращается в ногопожатие! А от поцелуйчиков и обнимашек придется воздержаться. Коронавирус меняет вековые привычки. Но ВОЗ напоминает: главное – мыть руки!

ИСТОЧНИК KP.RU