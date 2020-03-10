Геннадий Онищенко о коронавирусе: Паниковать оснований нет

Вирус мутировал уже 149 раз, дети им практически не болеют, а Китай справился с ситуацией. Президиум РАН начал свое заседание с самой актуальной темы – коронавируса COVID-19.

В Китае с коронавирусом уже почти справились, паниковать нет смысла – вот суть доклада, с которым выступил на заседании Президиума Российской Академии наук 10 марта Геннадий Онищенко, депутат Госдумы, академик РАН и экс-глава Роспотребнадзора. Тему вируса академики сочли важнейшей – сначала слушали Онищенко, а уж потом доклады об изменениях климата, экспедиции в Арктику и орбитальной обсерватории Спектр-РГ.

Что сказал академик Онищенко:

О КИТАЕ

- Я с уверенностью могу сказать, что КНР в целом справилась с этой ситуацией. Если они выдержат темп и те меры, которые они применяют, то природный очаг вспышки в провинции Ухань будет закрыт в ближайшее время. Критерием закрытия очага будет выписка последнего пациента и максимальный инкубационный период 14 дней.

В Китае на утро 10 марта зарегистрировано 80 754 случая. Темп прироста составил 0,0023% - 19 новых случаев на всю полуторамиллиардную популяцию. И, обратите внимания, вся инфекция локализуется в провинции Хубэй. Здесь инфекция протекает наиболее тяжело, зафиксировано 3136 летальных исходов. Что очень важно, 59 тысяч, или 74% из всех заболевших, в Китае уже выздоровели.

ОБ ИТАЛИИ

- Сегодня в 105 странах отмечены выносы инфекции. 32625 случаев зарегистрированы за пределами Китая. В России 20 случаев заболевания. В пересчете на миллион человек, самая интенсивная инфекция сейчас в Южной Корее, на втором месте Италия, на третьем Иран. Китай, как ни странно, на четвертом месте (если считать количество случаев на каждый миллион жителей. - Ю. С.).

Италия - пример того, как политические и медицинские власти явно недооценили ситуацию. Сегодня Италия успела осуществить передачу инфекции в 54 страны, хотя это свежий очаг, он сформировался после выноса из Китая. Справиться с инфекцией удастся, если другие страны не допустят подобных ошибок. Мы оберегали себя от Китая. У нас было всего двое больных, граждан Китая, которые благополучно вылечились. А сегодня наши сограждане привезли 15 случаев из Италии. Это пример того, как непорядк в одной стране сказывается и на других.

О ЛЕЧЕНИИ

- Это вполне умеренная инфекция. Контагиозность ее невысокая. Летальность составляет 3,8%. Самая высокая летальность среди пациентов старше 70 лет, 9%. В других возрастных группах она почти символическая. Тяжелых случаев 6 – 7%, все остальные протекают в легкой или средней тяжести форме. С одной стороны, это хорошо. С другой, люди с легкой или даже бессимптомной формой становятся источниками инфекции, которые заражают остальных.

Появляются данные, что у тяжелобольных людей заболевание проявляется как вирусный энцефалит, вирус находится в спинномозговой жидкости. Но пока нельзя говорить о том, что он поражает нервную систему, в основном страдают легкие.

В Китае применяли 30 антиретровирусных препаратов и компоненты национальной медицины. Потом пересмотрели проткол лечения, и сейчас используют 3 антиретровирусных препарата, все они есть и в нашей стране, и во всем мире. Ведутся переговоры о том, чтобы один из российских препаратов привлечь для испытаний в Китае. В целом понимание о лечении есть.

О ДЕТЯХ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/762109" frameborder="0"></iframe> Коронавирус по почте.Можно ли заразиться коронавирусом через посылки из Китая? Стоит ли избегать интернет-покупок? Эксперты уверяют, беспокоиться об этом не стоит

- К счастью, мы сейчас не имеем заболеваемости среди детей. Лишь единичные случаи. Например, во Франции 1413 заболевших, среди них один ребенок. Обычно две группы риска: пожилые и дети. Сейчас детей с коронавирусом практически нет. В чем причина – особенность вируса или социальные меры, которые мы предпринимаем? Надо изучать.

В Китае опубликовали статью о двух новорожденных, которые заболели на 30-й час жизни. Это кесарята, оба от больных матерей – им делали кесарево сечение из-за пневмонии. Появились данные китайских ученых, правда, они не подтверждены репрезентативной выборкой, что у эмбрионов в легких обнаружены следы коронавируса. То есть вирус преодолевает трансплацентарный барьер, а это достаточно редкое явление.

О МУТАЦИЯХ ВИРУСА

- За весь период, с декабря 2019 года, штамм коронавируса имел 149 мутаций. Первоначальный тип S перешел с перепончатокрылых летучих мышей на человека. Сегодня с этим типа связаны всего 30% случаев. Большей агрессивностью и скоростью распространения характеризуется тип L, он циркулирует только в человеческой популяции. Делается все, чтобы выделить вирус из тех больных, которые у нас сейчас есть. Конечно, хотелось бы иметь с родины вируса, но ни одна страна вирусы не раздает. Все 105 стран, где отмечены случаи заболевания, осторожничают и особо не публикуют свои образцы.

О ПАНИКЕ И ЭКОНОМИКЕ

- Что касается информационной кампании, она имеет все признаки микст-гибридной информационно-террористической атаки. Сегодня мы видим, что происходит с экономикой стран, в том числе и нашей страны. Хочу призвать всех сегодня к тому, что паниковать никакого основания нет.