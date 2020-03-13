Дизайнер придумала, как не заразиться коронавирусом и выглядеть модно

13 Март 2020 2020-03-13T20:33:51+03:00

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Заставить окружающих восхищаться и при этом обезопасить себя от коронавируса придумала дизайнер из Иордании. В государстве всего один человек инфицирован Сovid-19. Самия Альзаклех решила создать самый модный аксессуар этой весны - маски, покрытые хрусталем.

По словам девушки, идея такого оформления изделий пришла к ней в голову из-за того, что местные жители неохотно используют медицинские маски. В них жарковато, а самое главное - они безумно некрасивые.

Решить одну из проблем удалось при помощи нескольких сотен страз и кристаллов.

Самия Альзаклех решила создать самый модный аксессуар этой весныФото: REUTERS

Дизайнер работает над хрустальными аксессуарами в своем магазине, тем самым пытаясь повысить уровень осведомленности населения о важности использования средств самозащиты от вирусов в Аммане (Иордания).

- Самая главная цель - это, конечно, призвать людей задуматься о своей безопасности. Мои маски не на 100 процентов медицинские, и защиты, может быть, не дают соответствующей. Я это признаю. Но зато они хорошо заметны. Лучше всего надевать их поверх сертифицированных средств. Такой аксессуар подойдет для тех, кто следит за модными трендами, - цитируют слова Самии Альзаклех REUTERS.

Выглядеть модно и стильно любят и российские звезды. Продюсер Яна Рудковская не стала менять своих планов и улетела на Парижскую Неделю моды. И на показ новой коллекции Шанель пришла в маске. Но не в простой, а в кутюрной.

Яна Рудковская в модной маске. Фото: Инстаграм

Черную медицинскую маску звезды украсили три белых камелии. Однако спустя несколько дней у Рудковской врачи подтвердили то, от чего не спасла красота - она заразилась коронавирусом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/759467" frameborder="0"></iframe> А у тебя есть маска?.Маски - хит сезона. Всё из-за коронавируса А у тебя есть маска?

sandraz_shop Хрустальные маски выставили в магазине дизайнера в Аммане

ИСТОЧНИК KP.RU