Дизайнер придумала, как не заразиться коронавирусом и выглядеть модно
Заставить окружающих восхищаться и при этом обезопасить себя от коронавируса придумала дизайнер из Иордании. В государстве всего один человек инфицирован Сovid-19. Самия Альзаклех решила создать самый модный аксессуар этой весны - маски, покрытые хрусталем.
По словам девушки, идея такого оформления изделий пришла к ней в голову из-за того, что местные жители неохотно используют медицинские маски. В них жарковато, а самое главное - они безумно некрасивые.
Решить одну из проблем удалось при помощи нескольких сотен страз и кристаллов.
Самия Альзаклех решила создать самый модный аксессуар этой весныФото: REUTERS
Дизайнер работает над хрустальными аксессуарами в своем магазине, тем самым пытаясь повысить уровень осведомленности населения о важности использования средств самозащиты от вирусов в Аммане (Иордания).
- Самая главная цель - это, конечно, призвать людей задуматься о своей безопасности. Мои маски не на 100 процентов медицинские, и защиты, может быть, не дают соответствующей. Я это признаю. Но зато они хорошо заметны. Лучше всего надевать их поверх сертифицированных средств. Такой аксессуар подойдет для тех, кто следит за модными трендами, - цитируют слова Самии Альзаклех REUTERS.
Выглядеть модно и стильно любят и российские звезды. Продюсер Яна Рудковская не стала менять своих планов и улетела на Парижскую Неделю моды. И на показ новой коллекции Шанель пришла в маске. Но не в простой, а в кутюрной.
Яна Рудковская в модной маске. Фото: Инстаграм
Черную медицинскую маску звезды украсили три белых камелии. Однако спустя несколько дней у Рудковской врачи подтвердили то, от чего не спасла красота - она заразилась коронавирусом.
А у тебя есть маска?.Маски - хит сезона. Всё из-за коронавируса А у тебя есть маска?
ИСТОЧНИК KP.RU