Маска от кутюр: Рудковская на показе Шанель продемонстрировала самый модный аксессуар этой весны

Яна Рудковская, как и многие звезды, встревожена новостями о появлении коронавируса в Европе. Коварная зараза из Поднебесной уже проникла в Италию – а там и до Франции рукой подать. Тем не менее, продюсер не стала менять свои планы и улетела на Парижскую Неделю моды. Правда, Яна решила по максимуму обезопасить себя. И на показ новой коллекции Шанель пришла в маске. Но не в простой, а в кутюрной.

Черную медицинскую маску продюсера украсили три белых камелии. Как известно, камелии были любимыми цветами Коко Шанель и стали символом основанного ею модного дома. Учитывая ситуацию с коронавирусом, медицинскую маску можно смело назвать самым модным и востребованным аксессуаром этой весны.

- Удивительно, когда врачи во всем мире говорят: ходите сейчас в масках, некоторые удивляются, почему я сегодня пришла именно так в место где 2000 человек из минимум 50 различных стран мира! – написала Яна в Инстаграме. - Носить или не носить маску - это дело каждого! Помимо того, что я собрала всех фотографов и восторженные похвалы от пары сотен иностранных фэшн-гостей показа, я ещё обезопасила себя и своё здоровье, которое, как известно, ни за какие деньги не купишь! Я очень хочу работать, жить, путешествовать без масок и лекарств, но, как гласит русская пословица, «береженого Бог бережёт».

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По словам Яны, стильную маску она сделала сама буквально за пару часов до показа из подручных средств.

- На мне была японская маска (производитель пишет , что она защищает от различных вирусов). Чёрная маска смотрелась ужасающе с моим весенним образом, и я за 30 секунд приклеила три бумажные камеи Chanel, чтобы хоть как-то облагородить её перед выездом на шоу, - рассказала Рудковская.

В итоге получился вполне себе стильный образ: черный и белый – это классические цвета Chanel, так что аксессуар Яны отлично вписался в дефиле. К слову, на Парижской Неделе моды некоторые гости, как и Рудковская, решили не рисковать и приходили на показы в масках. Правда, не в таких красивых, как у нее.

Некоторые гости Парижской Недели моды тоже приходили на показы в масках. Правда, не в таких красивых, как у Яны.Фото: EAST NEWS

Из-за коронавируса уже пострадал совместный бизнес Яны Рудковской и Евгения Плющенко. У фигуриста были запланированы выступления в Юго-Восточной Азии, но из-за распространения COVID-19 их пришлось отменить. Теперь под угрозой оказались и гастроли ледового шоу Плющенко в Европе. Знаменитые супруги терпят финансовые убытки.

- Тревожные новости приходят по ситуации с коронавирусом со всех стран мира, - рассказала Яна в Инстаграме. - Непонятно, что делать с нашими шоу в Европе. В Китае мы уже все отменили. Конечно, мы не паникуем и очень надеемся на спад эпидемии и на долгожданную сыворотку против страшной болезни 21 века!

Сейчас Плющенко и Рудковская решают: стоит ли им лететь в запланированный на весну отпуск, который они собирались провести на Мальдивских островах. Билеты куплены, отель оплачен. Однако риск подхватить заразу из Поднебесной может вынудить супругов отказаться от отпускных планов и все отменить.