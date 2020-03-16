2020-03-16T03:27:26+03:00
Общество

В министерстве труда планируют сделать механизм назначения пенсий беззаявительным

Узнать о размере своих накопления граждане, достигшие 45 лет, смогут через Госуслуги
Юлия САЛЬНИКОВА
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Пенсионером можно будет стать без похода с заявлением в ПФРПенсионером можно будет стать без похода с заявлением в ПФРФото: Александр Рюмин/ТАСС
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Механизм назначения пенсий может стать проще - в министерстве труда готовят законопроект, который позволит россиянам становиться пенсионерами и получать ежемесячные выплаты при достижении указанного в законе возраста, без заявления.

Как сообщают Известия, изменения могут вступить в силу в 2021 году. Сделать процесс дистанционным будет возможно благодаря порталу Госуслуги. Когда россиянину исполнится 45 лет, он получит уведомление о примерном размере страховой пенсии. Такие сообщения через портал будут направлять раз в три года.

- Минтруд России обеспечивает гражданам условия для максимально комфортной реализации своих социальных прав. Для этого ведется работа по внедрению в социально-трудовой сфере цифровых технологий,- сообщили в ведомстве.

Беззаявительным может стать порядок назначения пенсий по инвалидности - упоминание об этом есть в законопроекте.

С 1 января 2020 года пенсии неработающих пенсионеров выросли на 6,6%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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