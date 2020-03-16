2020-03-16T06:57:59+03:00
В мире

Силовики объяснили, почему корабли НАТО не могут вести разведку у берегов Крыма

Береговые средства радиоэлектронной борьбы могут не только сбить настройки навигации, но и дать ложные координаты
Юлия САЛЬНИКОВА
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Фрегат Evertsen («Эвертсен») ВМС НидерландовФрегат Evertsen («Эвертсен») ВМС НидерландовФото: REUTERS
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Корабли НАТО, которые пытаются вести разведку у берегов Крыма, "разворачивают" обратно при помощи РЭБ (береговые средства радиоэлектронной борьбы). Как объяснил РИА Новости источник в силовых структурах региона, системы регулярно испытывают при приближении к границе России в Черном море кораблей альянса. Интересуют, по версии источника, экспертов на борту иностранных кораблей - "коммуникативные и цифровые сети".

- Средства РЭБ делают неработоспособной не только разведывательную аппаратуру, но и сбивают настройки навигационных систем кораблей, в результате чего те показывают ложные координаты, а экипажи оказываются дезориентированы, -сообщил эксперт.

Ранее в Крыму просили пересмотреть конвенцию Монтре по Черному морю, в частности, тот пункт, что касается нахождения судов НАТО в Черном море.

В 2019 году кораблям Черноморского флота даже пришлось сопровождать натовские фрегаты, после того, как те вошли в акваторию Черного моря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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