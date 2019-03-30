2019-03-30T16:21:10+03:00
Политика

В Крыму призвали пересмотреть конвенцию Монтре по Черному морю

Так на полуострове отреагировали на группу кораблей НАТО [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Фрегат Evertsen («Эвертсен») ВМС Нидерландов возглавляет группу кораблей НАТО, которая недавно вошла в акваторию Черного моряФрегат Evertsen («Эвертсен») ВМС Нидерландов возглавляет группу кораблей НАТО, которая недавно вошла в акваторию Черного моряФото: REUTERS
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В Крыму отреагировали на недавний заход в акваторию Черного моря группы кораблей НАТО. Так, глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель призвал пересмотреть конвенцию Монтре, которая регламентирует судоходство в черноморских проливах.

Как считает парламентарий, из-за поведения альянса конвенция начала идти вразрез с политикой добрососедства. По его мнению, необходимо сократить сроки нахождения натовских судов в Черном море

«Все это очевидное бряцание оружием. Подобное поведение США в Черном море вызывает некое напряжение. Если так пойдет дальше, то должен ставиться вопрос о пересмотре конвенции Монтре в плане сокращения сроков нахождения военных кораблей НАТО в Черном море», - сказал Гемпель РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувший четверг, 28 марта, появилась информация о том, что в Черное море вошли фрегаты военно-морских сил (ВМС) Нидерландов, Канады и Испании - «Эвертсен», «Торонто» и «Санта Мария».

СПРАВКА «КП»

Согласно конвенции Монтре от 1936 года, торговые суда всех стран могут свободно проходить через проливы Босфор и Дарданеллы. При этом для военных кораблей установлены ограничения по классу и сроку пребывания (не более 21 дня).

Опубликовано видео прохода кораблей НАТО в Черное море.

ИСТОЧНИК KP.RU

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