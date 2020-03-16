2020-03-16T14:24:44+03:00
Общество

В России могут продлить школьные весенние каникулы из-за коронавируса

Об этом говорится в перечне мер, которые было поручено проработать на совещаниях в кабмине
Ася КУЗНЕЦОВА
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В списке мер, которые предстоит разработать после совещания правительства 14 и 15 марта значится пункт "Продление школьных каникул"В списке мер, которые предстоит разработать после совещания правительства 14 и 15 марта значится пункт "Продление школьных каникул"Фото: Иван ВИСЛОВ
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Кабинет министров России рассматривает возможное продление весенних каникул школьникам в рамках борьбы с коронавирусом.

В списке мер, которые предстоит разработать после совещания правительства 14 и 15 марта значится пункт "Продление школьных каникул", сообщает РИА Новости, ссылаясь на документ по итогам совещания.

Ранее сайт kp.ru сообщал о десяти новых шагах правительства в рамках борьбы с коронавирусом. Среди них закрытие границы с Белоруссией и введение особого порядка оплаты больничных. Также отмечается, что безрецептурные лекарства можно будет заказывать через Интернет, а для товаров первой необходимости на таможне откроют "зеленый коридор".

На сайте также писали о заявлении министра здравоохранения России, что в России по состоянию на 16 марта выписаны из больниц 10% выздоровевших от коронавируса из 66 заболевших.Он также отметил, что остальные пациенты остаются под присмотром врачей, среди них нет тяжёлых случаев и добавил, что медицинские службы работают в штатном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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