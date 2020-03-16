10 новых шагов правительства по борьбе с коронавирусом: закрыть границу с Белоруссией и ввести особый порядок оплаты больничных

В понедельник, 16 марта, Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами рассказал о новом плане правительства по борьбе с коронавирусом и поддержке экономики.

Вот какие меры будут приняты:

1. Россия закрывает границу с Белоруссией для предотвращения дальнейшего распространения инфекции.

- Мы последовательно, в зависимости от развития пандемии, закрываем свои границы . В первую очередь мы это сделали с Китаем и другими странами Азии, которые первыми столкнулись с этой угрозой. Ограничили авиасообщение со странами Евросоюза, когда вирус стал распространяться и там, приостановили въезд иностранцев через границу с Польшей, Норвегией, отменили железнодорожное сообщение с Латвией, Молдавией, Украиной. Мы также приняли решение о закрытии границы с Белоруссией для перемещения людей, - сообщил Мишустин.

2. Для граждан на карантине Мишустин поручил обеспечить особый порядок оплаты «больничных».

Ранее в Москве уже ввели упрощенный порядок получения больничных для лиц, вернувшихся из очагов распространения коронавируса. Тем, у кого не было симптомов заболевания, было рекомендовано провести 14 дней в самоизоляции дома, не посещать поликлинику и не вызывать врача. Достаточно позвонить в департамент здравоохранения и больничный доставят на дом.

Пункт оформления больничных листов в московском колл-центре, принимающем звонки по теме коронавируса.Фото: Михаил ФРОЛОВ

3. Премьер поручил в кратчайшие сроки принять законопроект, позволяющий запустить розничную онлайн торговлю безрецептурными лекарственными препаратами, чтобы людям не приходилось ходить в аптеки, где более высок риск заражения.

4. Чтобы обеспечить запас товаров первой необходимости, с 17 марта сроком на один месяц будут отменены ограничения в городской черте для транспорта торговых сетей.

На таможне будет открыт зеленый коридор для продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости, которые будут закупаться крупными торговыми сетями, а также импортерами. Торговые предприятия получат доступ к льготным кредитам.

5. Будет введено постоянное онлайн оповещение, в том числе через соцсети, о ситуации с коронавирусом в России. Кроме того, правительство запустит единую телефонную «горячую линию».

- Будем размещать самую актуальную информацию по стране, по каждому региону: о числе заболевших, о тех, кто выздоровел. Также в режиме онлайн будет вестись полный мониторинг важнейших экономических и социальных параметров. Мы не будем скрывать, что происходит с коронавирусом, абсолютно открыто будем рассказывать о том, что происходит, какие прогнозы, - пообещал Мишустин.

6. Для туристической и авиационной отрасли, которые сейчас терпят наибольшие убытки из-за вспышки коронавируса, будет принято решение об отсрочке взыскания налогов. В дальнейшем такие меры могут быть распространены и на другие пострадавшие отрасли и предприятия.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства РФ в Доме правительства РФ. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

7. Правительство расширит программы льготного кредитования для поддержки малого и среднего бизнеса.

- Нужно и максимально убрать ограничения и увеличить объемы предоставляемых субсидий. Мы должны так настроить наше регулирование, всю работу органов власти, контрольно-надзорных органов, чтобы в текущей ситуации они максимально помогали работать бизнесу. Но это только первоочередные шаги, - сказал Мишустин.

8. Будет создан фонд для премирования врачей, отличившихся в борьбе с коронавирусом.

Для сотрудников медицинских учреждений, связанных с работой по профилактике коронавируса, будут «введены дополнительные стимулирующие выплаты», сказал Мишустин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/766618" frameborder="0"></iframe> Правительство создаст резерв в 300 млдр рублей из-за ситуации с коронавирусом в стране.Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на оперативном совещании с кабинетом министров в понедельник в Москве

9. На меры по поддержке экономики и граждан правительство готово выделить 300 миллиардов рублей резервных бюджетных средств. Также, по словам Михаила Мишустина, будет увеличен объем предоставляемых государственных гарантий.

10. Михаил Мишустин лично возглавит координационный совет по борьбе с коронавирусом.

Его заместителями будут мэр Москвы Сергей Собянин, а также первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко.

- Действовать будем на опережение, чтобы не допустить массового распространения коронавируса. Все нынешние ограничения нами сознательно вводятся, чтобы избежать более жестких мер в будущем, - заявил Мишустин.

Премьер также обратился к руководителям крупных компаний с просьбой принять меры по защите своих сотрудников от коронавируса. Мишустин напомнил, что самую большую опасность вирус представляет для людей пожилых и с хроническими заболеваниями.

- Чем организованнее и ответственнее мы пройдем этот непростой период, тем быстрее справимся, - отметил премьер.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/766426" frameborder="0"></iframe> Мишустин о мерах борьбы с коронавирусом.Премьер-министр России Михаил Мишустин потребовал сократить число массовых мероприятий во всех регионах

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