2020-03-16T13:35:33+03:00
Коронавирус Covid-19

В России выписали 10% пациентов, вылечившихся от коронавируса

Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко
Ася КУЗНЕЦОВА
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В России по состоянию на 16 марта выписаны из больниц 10% выздоровевших от коронавируса из 66 заболевшихВ России по состоянию на 16 марта выписаны из больниц 10% выздоровевших от коронавируса из 66 заболевшихФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В России по состоянию на 16 марта выписаны из больниц 10% выздоровевших от коронавируса из 66 заболевших. Об этом сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

Он также отметил, что остальные пациенты остаются под присмотром врачей, среди них нет тяжёлых случаев и добавил, что медицинские службы работают в штатном режиме.

Мурашко обратил внимание на важность гигиены рук и ограничений посещения скопления людей, а также стран, в которых зафиксирована вспышка заболевания.

Ранее сайт kp.ru сообщал о десяти новых шагах правительства в рамках борьбы с коронавирусом. Среди них закрытие границы с Белоруссией и введение особого порядка оплаты больничных. Также отмечается, что безрецептурные лекарства можно будет заказывать через Интернет, а для товаров первой необходимости на таможне откроют "зеленый коридор".

ИСТОЧНИК KP.RU

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