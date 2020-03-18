2020-03-18T00:36:10+03:00
В мире

В ВОЗ попросили не пить ибупрофен при лечении коронавируса

Назначать препараты с этим действующим веществом может только врач, у некоторых пациентов лекарство может вызвать внутреннее кровотечение
Юлия САЛЬНИКОВА
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Вакцины от коронавируса в мире еще нетВакцины от коронавируса в мире еще нетФото: REUTERS
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Пресс-секретарь ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) Кристиан Линдмайер назвал препараты, которые разрешено и не рекомендуется принимать при самостоятельном лечении коронавируса. Опасность для целой группы пациентов представляет ибупрофен. Пока научных исследований, подтверждающих большую смертность пациентов, принимавших препарат с этим действующим веществом нет, но врачи заметили, что ибупрофен увеличивает риски внутреннего кровотечения.

- Мы рекомендуем принимать парацетамол, а не ибупрофен в подозрительных случаях,- приводит его слова сообщает die Welt.

Ранее в ряде СМИ вышли статьи о пациентах, у которых ухудшилось самочувствие после приема препаратов с ибупрофеном. The Sun приводит заявление отца 4-летней девочки, зараженной коронавирусом. Родители дали обезболивающее ребенку, через час у нее поднялась температура выше 39 градусов, начались судороги и девочка не смогла встать с кровати.

- Ибупрофен ингибирует свертывание крови. Это увеличивает риск внутреннего кровотечения, - сообщил вирусолог Йонас Шмидт-Чанасит из Института тропической медицины им. Бернхарда Нохта.

Лекарства и вакцины от коронавируса пока нет. На этой неделе в США приступили к тестированию "кандидатной вакцины" на людях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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