В США началось тестирование вакцины от коронавируса на людях

В Штатах ситуация тяжёлая: почти пять тысяч заболевших, причём только за понедельник это число возросло на тысячу, и уже 86 погибших. В гипермаркетах — не то чтобы паника, но в очереди за продуктами (внутрь пускают небольшими группами) можно провести весь день. Отменены предвыборные мероприятия, президент Дональд Трамп подумывает ввести блокаду наиболее заражённых штатов.

Но, как в голливудском фильме про супергероев, Америка просто так не сдаётся. Учёные в Сиэтле начали тестировать первый вариант вакцины от «чумы 2020 года» на людях. Группе из 45 волонтёров (как здоровых, так и больных) введут опытный вариант лекарства. Каждого вакцинируют дважды с интервалом в месяц, будут тщательно следить за самочувствием и индивидуальной реакцией на препарат.

При этом получить полностью работающий продукт, вероятно, удастся не раньше середины лета, а на его полный цикл производства и внедрения может уйти от полугода до года. Хотя, возможно, Трамп, уже объявивший в США чрезвычайное положение, сможет как-либо форсировать процесс.

Также разработки лекарства от коронавируса ведутся в ФРГ и России.

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