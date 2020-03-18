2020-03-18T03:31:05+03:00
В мире

Украинский чемпион по боксу Дмитрий Лисовой разбился в ДТП

В аварии погибли два человека, один из них известный спортсмен
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Фото: Федерация бокса УкраиныФото: Федерация бокса Украины
Изменить размер текста:

Погиб украинский боксер Дмитрий Лисовой. В пресс-службе Федерации бокса страны сообщили, что спортсмен разбился в "ужасной аварии". Подробности ДТП сообщать не стали. Однако, вскоре об этой аварии написали украинские СМИ.

По данным портала УНИАН автомобиль, в котором находился Лисовой, столкнулся с другой машиной на Надднепрянском шоссе в Киевской области. В каком из автомобилей был боксер, не известно, пострадали две машины - Daewoo Lanos и Audi. Помимо чемпиона в аварии погиб еще один человек, его пол, имя и возраст не называют.

В Федерации бокса Украины выразили соболезнования семье погибшего.

кроме того, 17 марта в Украине погиб второй человек от коронавируса. Жертвой опасного заболевания стала 33-летняя женщина, которой не сразу поставили диагноз. Ее госпитализировали только после повторного вызова врача.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За сутки коронаиврусом в Китае заразились 39 человек, а в Европе - 8,5 тысяч
В Германии призвали отменить санкции против России из-за пандемии коронавируса в мире
В МГУ готовы сделать вакцину от коронавируса за три месяца
Украинский чемпион по боксу Дмитрий Лисовой разбился в ДТП
"Это я убила Эрику": К обращению Зеленского на телеканале пустили неправильные субтитры
Вторая смерть от коронавируса в Украине: погибшей было 33 года
Глава Сбербанка рассказал о возможных сценариях экономического кризиса
Бывший президент мадридского "Реала" Лоренсо Санс попал в реанимацию из-за коронавируса
Счетная палата выявила бюджетных нарушений почти на 880 миллиардов рублей
Президент Еврокомиссии надеется на появление вакцины от коронавируса до осени
Участницы шоу «Холостяк» расскажут в Instagram, какая косметика помогает им покорить сердце героя
В ВОЗ попросили не пить ибупрофен при лечении коронавируса
Источник оценил во сколько обойдется государству помощь авиации и турбизнесу на фоне эпидемии
Европейцы начали делать шутливые татуировки про коронавирус
В ВОЗ заявили, что не говорили о передаче коронавируса через банкноты
Диетологи напомнили об опасности регулярного употребления гречки
В Италии зафиксировали снижение смертности от коронавируса
Иностранцев-нарушителей на российских дорогах стало меньше
Макрон приедет в Москву на День Победы, несмотря на ситуацию с коронавирусом
Сахар в России подешевел почти на треть
Коронавирус охватил все страны Европы
Запрет на въезд в ЕС граждан третьих стран будет действовать 30 дней
Путин: голосование по Конституции можно перенести при необходимости
Сергей Лукьяненко о смерти Эдуарда Лимонова: Ушел последний великий писатель советской эпохи
Ученые: группа крови влияет на риск заразиться коронавирусом
Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию
МИД создал штаб помощи россиянам, оставшимся за рубежом из-за коронавируса
Причина смерти Эдуарда Лимонова: писатель скончался в больнице
МИД призвал россиян вернуться из-за границы, пока есть возможность