Украинский чемпион по боксу Дмитрий Лисовой разбился в ДТП

18 Март 2020 2020-03-18T03:31:05+03:00

В аварии погибли два человека, один из них известный спортсмен

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Погиб украинский боксер Дмитрий Лисовой. В пресс-службе Федерации бокса страны сообщили, что спортсмен разбился в "ужасной аварии". Подробности ДТП сообщать не стали. Однако, вскоре об этой аварии написали украинские СМИ.

По данным портала УНИАН автомобиль, в котором находился Лисовой, столкнулся с другой машиной на Надднепрянском шоссе в Киевской области. В каком из автомобилей был боксер, не известно, пострадали две машины - Daewoo Lanos и Audi. Помимо чемпиона в аварии погиб еще один человек, его пол, имя и возраст не называют.

В Федерации бокса Украины выразили соболезнования семье погибшего.

кроме того, 17 марта в Украине погиб второй человек от коронавируса. Жертвой опасного заболевания стала 33-летняя женщина, которой не сразу поставили диагноз. Ее госпитализировали только после повторного вызова врача.

ИСТОЧНИК KP.RU