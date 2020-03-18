Вторая смерть от коронавируса в Украине: погибшей было 33 года
На Украине зафиксирован второй случай смерти от коронавируса. Первой была 71-летняя пенсионерка из города Радомышль. Еще одной жертвой опасного заболевания стала жительница Ченовицкой области. Как сообщает издание Страна, ей было всего 33 года. Врачи не сразу поняли, что у пациентки коронавирус, хотя после вызова врача на дом и снимка, стало понятно - у украинки двухстороннаяя пневмония. Правда, оставлять ее в больнице не стали - "не было хрипов". Женщине назначили антибиотики и отпустили домой.
Первые симптомы у нее появились 7 марта, а 16 числа ее не стало. Задыхающуюся женщину увезли на скорой, но из-за несвоевременно оказанной медицинской помощи она скончалась. Врачи сказали, что у нее появились осложнения на фоне неврологической патологии, не связанной с коронавирусом.
Всего в Украине коронавирус подтвержден у 14 человек, среди них трое детей: 10 лет, 1 год 9 месяцев, а также шестимесячный ребенок.
ИСТОЧНИК KP.RU