2020-03-18T02:41:28+03:00
В мире

Вторая смерть от коронавируса в Украине: погибшей было 33 года

Врачи назначили ей антибиотики и отпустили домой, коронавирус у нее подтвердили уже посмертно
Юлия САЛЬНИКОВА
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Коронавирус в Украине "помолодел" - из 14 заболевших трое детей, еще двум пациентам до 32 лет.Коронавирус в Украине "помолодел" - из 14 заболевших трое детей, еще двум пациентам до 32 лет.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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На Украине зафиксирован второй случай смерти от коронавируса. Первой была 71-летняя пенсионерка из города Радомышль. Еще одной жертвой опасного заболевания стала жительница Ченовицкой области. Как сообщает издание Страна, ей было всего 33 года. Врачи не сразу поняли, что у пациентки коронавирус, хотя после вызова врача на дом и снимка, стало понятно - у украинки двухстороннаяя пневмония. Правда, оставлять ее в больнице не стали - "не было хрипов". Женщине назначили антибиотики и отпустили домой.

Первые симптомы у нее появились 7 марта, а 16 числа ее не стало. Задыхающуюся женщину увезли на скорой, но из-за несвоевременно оказанной медицинской помощи она скончалась. Врачи сказали, что у нее появились осложнения на фоне неврологической патологии, не связанной с коронавирусом.

Всего в Украине коронавирус подтвержден у 14 человек, среди них трое детей: 10 лет, 1 год 9 месяцев, а также шестимесячный ребенок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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