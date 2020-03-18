В МГУ готовы сделать вакцину от коронавируса за три месяца

18 Март 2020 2020-03-18T03:52:04+03:00

В России ведут разработки своих вариантов вакцин от вируса, вызвавшего пандемию в мире Фото: Мария ЛЕНЦ

Ученые нашли растительный вирус, который похож на опасный патоген, но не представляет опасности для человека

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Российские ученые заявили, что нашли способ получить не только эффективную, но и дешевую в производстве вакцину от коронавируса. Открытие сделали на кафедре вирусологии в МГУ. Вирусологии под руководством академика Иосифа Атабекова и заведующей кафедрой Ольги Карповой разработали способ создания "сферических частиц".

Под этим термином понимают возможность "подселить" к палочке любые белки, в том числе антиген коронавируса. За основу предлагают брать растительные вирусы. Для человека они безопасны, а по своей структуре очень похожи на тот самый патоген вируса, который стал причиной объявления пандемии в мире.

- "Волшебство" заключается в том, что наши сферические частицы, на поверхности которых мы разместили «корону вируса», становятся абсолютно похожи на сам патоген, — рассказала "Известиям" Ольга Карпова. — И организмом человека эти частицы будут восприниматься так же, но при этом будут нести выздоровление, а не болезнь.

Такую вакцину можно создать за три месяца, что гораздо меньше сроков, озвученных, к примеру, американскими исследователями, которые не рассчитывают на создание препарата в 2020 году.

Глава Еврокомиссии рассчитывает, что немецкий препарат от коронавируса будет готов до осени.

ИСТОЧНИК KP.RU