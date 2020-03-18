В МГУ готовы сделать вакцину от коронавируса за три месяца
Российские ученые заявили, что нашли способ получить не только эффективную, но и дешевую в производстве вакцину от коронавируса. Открытие сделали на кафедре вирусологии в МГУ. Вирусологии под руководством академика Иосифа Атабекова и заведующей кафедрой Ольги Карповой разработали способ создания "сферических частиц".
Под этим термином понимают возможность "подселить" к палочке любые белки, в том числе антиген коронавируса. За основу предлагают брать растительные вирусы. Для человека они безопасны, а по своей структуре очень похожи на тот самый патоген вируса, который стал причиной объявления пандемии в мире.
- "Волшебство" заключается в том, что наши сферические частицы, на поверхности которых мы разместили «корону вируса», становятся абсолютно похожи на сам патоген, — рассказала "Известиям" Ольга Карпова. — И организмом человека эти частицы будут восприниматься так же, но при этом будут нести выздоровление, а не болезнь.
Такую вакцину можно создать за три месяца, что гораздо меньше сроков, озвученных, к примеру, американскими исследователями, которые не рассчитывают на создание препарата в 2020 году.
Глава Еврокомиссии рассчитывает, что немецкий препарат от коронавируса будет готов до осени.
ИСТОЧНИК KP.RU