2020-03-18T10:34:49+03:00
Общество

Владимир Путин выразил соболезнования дочерям Валентины Гагариной

Вдова Юрия Гагарина ушла из жизни в возрасте 84 лет
Юлия Кекова
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Валентина Гагарина - вдова легендарного советского космонавта. Фото: фотохроника ТАССВалентина Гагарина - вдова легендарного советского космонавта. Фото: фотохроника ТАСС
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Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил глубокие соболезнования дочерям Валентины Гагариной Елене и Галине в связи с кончиной их матери. Об этом сообщается в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что Валентина Ивановна сделала многое для сбережения памяти о Юрии Гагарине - первом человеке, покорившего космос.

Путин подчеркнул, что Валентина Гагарина была душевно щедрым, интеллигентным и добрым человеком, а также пользовалась большим уважением у близких людей, друзей и коллег по работе.

Сайт kp.ru писал, что вдовы легендарного советского космонавта Юрия Гагарина Валентины не стало во вторник, 17 марта 2020 года. О причинах ее смерти пока не сообщается.

Валентина и Юрий Гагарин поженились в октябре 1957 года в Оренбурге, а спустя несколько лет у них родились две дочки - Елена и Галина. Событие, изменившее не только жизнь этой семьи, но и историю всего мира, произошло 12 апреля 1961 года. Именно в этот день советский космонавт стал первым человеком, кто отправился на космическую орбиту.

История любви: Юрий Гагарин и его Валентина.В Гагарина были влюблены все женщины планеты. Но он был верен одной-единственной #Гагарину85

ИСТОЧНИК KP.RU

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