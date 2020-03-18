Владимир Путин выразил соболезнования дочерям Валентины Гагариной

18 Март 2020 2020-03-18T10:34:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил глубокие соболезнования дочерям Валентины Гагариной Елене и Галине в связи с кончиной их матери. Об этом сообщается в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что Валентина Ивановна сделала многое для сбережения памяти о Юрии Гагарине - первом человеке, покорившего космос.

Путин подчеркнул, что Валентина Гагарина была душевно щедрым, интеллигентным и добрым человеком, а также пользовалась большим уважением у близких людей, друзей и коллег по работе.

Сайт kp.ru писал, что вдовы легендарного советского космонавта Юрия Гагарина Валентины не стало во вторник, 17 марта 2020 года. О причинах ее смерти пока не сообщается.

Валентина и Юрий Гагарин поженились в октябре 1957 года в Оренбурге, а спустя несколько лет у них родились две дочки - Елена и Галина. Событие, изменившее не только жизнь этой семьи, но и историю всего мира, произошло 12 апреля 1961 года. Именно в этот день советский космонавт стал первым человеком, кто отправился на космическую орбиту.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/696009" frameborder="0"></iframe> История любви: Юрий Гагарин и его Валентина.В Гагарина были влюблены все женщины планеты. Но он был верен одной-единственной #Гагарину85

ИСТОЧНИК KP.RU