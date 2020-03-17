Умерла Валентина Гагарина - вдова легендарного космонавта

В возрасте 84 лет умерла Валентина Гагарина - вдова легендарного советского космонавта Юрия Гагарина. Об этом сообщил Центр подготовки космонавтов России.

Согласно данным ЦПК, Валентины Ивановны не стало во вторник, 17 марта.

"Сегодня Валентина Ивановна Гагарина скончалась", - цитирует ТАСС пресс-службу центра.

Причина смерти пока не называется.

1965 год. Юрий Алексеевич Гагарин и его супруга Валентина Ивановна на новогоднем балу в Кремлевском Дворце съездовФото: фотохроника ТАСС.

Валентина и Юрий Гагарин сыграли свадьбу в октябре 1957 года в Оренбурге, а через несколько лет у них родились две дочки - Елена и Галина. Событие, изменившее не только жизнь этой семьи, но и историю всего мира, произошло 12 апреля 1961 года - советский космонавт стал первым, кто отправился на орбиту.

Прием в Кремле после чествования Юрия Гагарина на Красной площади. Никита Хрущев и Юрий Гагарин читают свежий номер газеты "Известия". Слева - жена космонавта Валентина, справа - жена Хрущева Нина ПетровнаФото: фотохроника ТАСС.

Несмотря на славу, Юрия Гагарин продолжал усердно работать и выполнять тренировочные полеты на самолетах. Во время одного из таких дней космонавта и не стало. 27 марта 1968 марта Юрий Гагарин разбился, а позже был похоронен у Кремлевской стены со всеми почестями.

1 января 1961 года. Юрий Гагарин, его супруга Валентина Ивановна и дочь ЕленаФото: фотохроника ТАСС.

Его вдова замуж больше не выходила. Сайт kp.ru писал, что в наследство от космонавта семье остались две квартиры - одна в Звездном городке, а другая в Москве, 21-я "Волга" с оленем и югославский мебельный гарнитур. Именно в Подмосковье Валентина Ивановна в последние годы и проживала.