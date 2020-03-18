Российский математик Григорий Маргулис стал лауреатом Абелевской премии

18 Март 2020 2020-03-18T16:46:20+03:00

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Международную Абелевскую премию* по математике за 2020 год получили российско-американский ученый Григорий Маргулис и профессор Еврейского университета в Иерусалиме Гилель Фюрстенберг.

Григорий Маргулис и Гилель Фюрстенберг. Фото: Инстаграм

Согласно информации организаторов, премию им присудили за новаторство в использовании методов теории вероятности и динамики в теории групп, а также теории чисел и комбинаторике.

Григорий Маргулис родился в 1946 году в Москве. В возрасте 32 лет он получил свою первую высокую оценку ученых - математическую премию Филдса. В 1996 году ему присудили премию Лобачевского, а в 2005 - премию Вольфа.

Именем Григория Маргулиса названа известная топологическая проблема - "задача о салфетке Маргулиса": можно ли сложить прямоугольный лист бумаги в плоскую фигуру с периметром больше, чем у исходного прямоугольника.

Сам российский математик сейчас является научным сотрудником Института проблем передачи информации РАН и профессором Йельского университета в США.

Ранее сайт kp.ru писал, как впервые за 17 лет Норвежская академия наук присудила Абелевскую премию женщине Карен Уленбек.

* Абелевская премия - международная премия по математике, основанная правительством Норвегии в 2002 году. Свое название она получила в честь норвежского математика Нильса Хенрика Абеля. Ежегодно с 2003 года ее присуждают выдающимся математикам современности. Ее часто называют Нобелевской премией математиков. Денежная составляющая порядка 7,5 миллиона норвежских крон (834 тысячи долларов - более 66 миллионов рублей).

ИСТОЧНИК KP.RU