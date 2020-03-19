2020-03-19T01:34:36+03:00
Экономика

В ФАС считают, что предпосылок для роста цен на бензин и дизель нет

Федеральная антимонопольная служба внимательно следит за ситуацией на рынке нефтепродуктов
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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ФАС не видит предпосылок для роста цен на бензинФАС не видит предпосылок для роста цен на бензинФото: Иван МАКЕЕВ
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России считает, что на сегодняшний день нет предпосылок для подорожания бензина и дизельного топлива ни оптом, ни в розницу.

«В настоящее время предпосылки к росту цен как в оптовом, так и в розничном сегменте отсутствуют», - сказали ТАСС в пресс-службе ФАС.

В антимонопольном ведомстве добавили, что «ФАС России продолжает осуществлять мониторинг всех индикаторов рынка нефтепродуктов, и, в случае наличия признаков нарушения антимонопольного законодательства, ведомство примет меры антимонопольного реагирования».

Отмечается, что динамика роста цен на бензин и дизельное топливо с 1 января по 18 марта 2020 года не превышала уровень инфляции. Например, Аи-92 и Аи-95 подорожали всего 0,2 процента, а зимнее дизтопливо – на 0,19 процента: это при том, что инфляция с начала года находилась на уровне 0,9%. В ФАС также добавили, что с марта прошлого года по март нынешнего стоимость бензина Аи-92 выросла примерно на 10%, а цены на автомобильное топливо в указанный период на внутреннем российском рынке были ниже экспортных.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне цена на нефть WTI впервые с 1 марта 2002 года упала ниже отметки в 22 доллара за баррель, а стоимость нефти марки Brent составляет около 25 долларов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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