Нефть ушла в пике, а доллар обновил многолетние максимумы

Пожар на финансовых рынках разгорается все сильнее. Биржи по всему миру падают. Это почти пике. Снижение сразу на 10% буквально через день – такого не было очень давно. Как минимум несколько десятилетий. Даже во время кризиса 2009 года падение было более плавным.

ЧТО ПРОИЗОШЛО

По мнению экспертов, во всем виноват коронавирус. Точнее те меры, которые принимают правительства. Закрытие международных границ и введение карантина в ряде стран могут привести к очень серьезным последствиям для многих отраслей. Это уже повлияло на рынок нефти. Баррель «черного золота» марки Brent подешевел до $25. Такого не было с 2003 года.

- Цены на нефть остаются под давлением, с одной стороны, из-за сокращения спроса на энергоносители в условиях распространения вируса, а с другой стороны, из-за продолжающейся ценовой войны между странами ОПЕК+, - считают аналитики Нордеа Банка.

- Цены обновили многолетние минимумы. Рынки остаются в плену ожиданий более высокого предложения и ограниченного спроса на фоне грядущей мировой рецессии, - говорит Елена Кожухова, аналитик ИК «Велес Капитал».

На этом фоне, естественно, не устоял и рубль. Зависимость от нефти у нас уже не такая большая, как в прошлый кризис, но она есть. Курс доллара вечером в среду достиг почти 81 рубля, а евро – 89 рублей.

- ЦБ и экспортеры не удержали планку в 75 рублей за доллар, российская валюта отходит на оборонительные позиции, - поясняет Ярослав Кабаков, директор по стратегии ИК «Финам».

ЧЕГО ТЕПЕРЬ ЖДАТЬ

Бесконечно рынки падать не могут. В последние пару лет на биржах преобладала жадность. Инвесторы были одурманены высокими прибылями – по 20 – 30% в год. Теперь пришла расплата и на рынках воцарился страх. Тем не менее по статистике рынки падают резко и быстро, а поднимаются долго и плавно. Другими словами, чем быстрее упадут котировки, тем раньше начнется восстановление. Рано или поздно кривые спроса и предложения пересекаются. Но для этого надо, чтобы спрос повысился, а предложение – снизилось. Например, на том же рынке нефти.

- Ирак, являющийся второй страной в списке крупнейших производителем нефти в ОПЕК, призвал страны-производители провести экстренную встречу для обсуждения действий по стабилизации нефтяного рынка, - пишут аналитики Нордеа Банка. - Тем не менее сообщений о том, что какая-либо страна-производитель сырья поддержала данное предложение, пока нет.

- Учитывая сложившуюся негативную обстановку, рубль скорее всего продолжит планомерно ослабевать, - считает Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер».

Но до какого уровня, сейчас сказать невозможно. Все будет зависеть от нефти. А также от решения Центробанка в эту пятницу. Если регулятор поднимет ключевую ставку, это сможет укрепить рубль. Но у этого решения есть и побочные последствия: кредиты станут более дорогими.

БЮДЖЕТ СТАНЕТ ДЕФИЦИТНЫМ

Примечательно, что кризисное положение в экономике признали и в российском правительстве. И хотя у нас хорошие резервы, а бюджет частично защищен тем, что даже более низкие долларовые доходы от продажи нефти можно компенсировать за счет управляемой девальвации, казна все равно станет дефицитной.

- Мы столкнулись с непростой ситуацией для России - со снижением цен на энергоресурсы, что всегда являлось одним из основных факторов риска для нашей экономики. Сейчас добавился гораздо более серьезный фактор – коронавирусный. Сокращаются, сжимаются целые сектора экономики, - заявил в среду глава Минфина Антон Силуанов. - Только фактор нефти при текущих ценах почти на 3 трлн рублей снижает объемы поступления нефтегазовых доходов по сравнению с плановыми значениями. Напомню, общий объем федерального бюджета - около 20 трлн рублей. В этом году нам придется задействовать средства нашего резерва – ФНБ. Собственно, для этого он и формировался.

По словам Силуанова, правительство планирует точечно поддерживать те отрасли, которые без господдержки не смогут существовать. На это выделили 300 млрд рублей. Но скорее всего сумму увеличат.

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