Нефть WTI стоит меньше $22 за баррель впервые с марта 2002 года

18 Март 2020 2020-03-18T20:52:00+03:00

Цена на нефть WTI упала ниже отметки в 22 доллара впервые с 1 марта 2002 года, а стоимость нефти марки Brent составляет уже 25 долларов за баррель Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

Цена на нефть WTI упала ниже отметки в 22 доллара впервые с 1 марта 2002 года, а стоимость нефти марки Brent составляет уже 25 долларов за баррель.

Сегодня, 18 марта, Brent уже повышалась на 0,9% до $28,99 за баррель, а 17 марта дешевела на 4,4%, опустившись до рекордной отметки - $28,73 за баррель.

Курс доллара сегодня перешёл отметку в 80 рублей, а курс евро перевалил за 88 рублей. Стоимость обеих валют побила рекорд февраля 2016 года.

Напомним, в ночь на 9 марта цена за баррель нефти Brent подешевел на 30% , после чего упал курс рубля.

Причиной стало то, что страны ОПЕК+ не смогли договориться относительно сокращения добычи, и Россия вышла из соглашения.

После этого Минфин России анонсировал продажу валюты на рынке. Предполагается, что это позволит компенсировать доходы, недополученные федеральным бюджетом из-за резкого снижения стоимости нефти.

ИСТОЧНИК KP.RU