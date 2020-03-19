Россиян призвали не покидать дома при появлении симптомов ОРВИ

19 Март 2020 2020-03-19T09:22:50+03:00

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Правительство России рекомендовало гражданам ограничить контакты и не выходить на улицу в случае появления симптомов ОРВИ. Такие меры позволят предотвратить распространение нового типа коронавирусной инфекции.

"В случае появления симптомов заболевания – острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) не покидать дом и незамедлительно вызвать врача", - говорится в документе, опубликованном на сайте кабинета министров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/766297" frameborder="0"></iframe> Как правильно мыть руки.Лучший способ защититься от коронавируса - чаще мыть руки. Только делать это нужно не только часто, но и правильно. Но что значит «правильно»?

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ИСТОЧНИК KP.RU