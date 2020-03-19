Россиян призвали не покидать дома при появлении симптомов ОРВИ
Правительство России рекомендовало гражданам ограничить контакты и не выходить на улицу в случае появления симптомов ОРВИ. Такие меры позволят предотвратить распространение нового типа коронавирусной инфекции.
"В случае появления симптомов заболевания – острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) не покидать дом и незамедлительно вызвать врача", - говорится в документе, опубликованном на сайте кабинета министров.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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