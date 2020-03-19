2020-03-19T09:22:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Россиян призвали не покидать дома при появлении симптомов ОРВИ

Правительство выпустило новые рекомендации для населения на фоне распространения коронавируса
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Правительство России рекомендовало гражданам ограничить контакты и не выходить на улицу в случае появления симптомов ОРВИ. Такие меры позволят предотвратить распространение нового типа коронавирусной инфекции.

"В случае появления симптомов заболевания – острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) не покидать дом и незамедлительно вызвать врача", - говорится в документе, опубликованном на сайте кабинета министров.

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Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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