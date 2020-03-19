Коронавирус в мире, последние новости на 19 марта: Евровидение-2020 отменили, а российским школьникам продлят каникулы

Коронавирус продолжает распространяться в разных странах мира. 18 апреля общее число заболевших превысило отметку в 200 тысяч. 7 882 человек в мире скончались от болезни, 81 102 пациента вылечились и были выписаны из больниц. Мы собрали последние новости о распространении коронавируса в мире на утро 19 марта 2020 года.

В России число случаев коронавируса выросло до 147; из них в Москве - 86.

Евровидение-2020 отменили из-за коронавируса. Российские участники конкурса, группа Little Big считалась одним из главных фаворитов конкурса. Музыканты выразили сожаление с отменой конкурса, но признали - это было единственное верное решение в сложившихся обстоятельствах.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/767316" frameborder="0"></iframe> Все танцуют Uno.Новый танец группы Little Big вылился в заразительный флэшмоб. Жаль только, что на «Евровидение 2020» наши ребята так и не поедут…

Президент РФ Владимир Путин призвал не верить вбросам про коронавирус. Он отметил, что информация органов власти о ситуации с коронавирусом объективна, а Министерство здравоохранения России держит ситуацию под контролем.

Московский оперативный штаб рекомендовал жителям столицы старше 60 лет рекомендовали временно не посещать места массового скопления людей: торговые центры, магазины, театры, кафе, стадионы и по возможности не выходить из дома.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/766708" frameborder="0"></iframe> Первая в России больница для лечения коронавируса.В Москве продолжается строительство суперсовременного медцентра для больных китайским коронавирусом

Российским школам предложили перенести весенние каникулы с 23 марта по 12 апреля, а в остальное время переключить учеников на дистанционное обучение и свободное посещение.. Вместе с экспертами сайт kp.ru разбирался - как наверстывать программу.

Между тем, оказаться под вопросом из-за коронавируса может в России и весенний призыв.

С серьезными проблемами из-за вводимых разными странами ограничений столкнулись туристы. За рубежом сейчас - более 100 тыс. организованных путешественников из нашей страны. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала в эфире Радио "Комсомольская правда", как Россия возвращает соотечественников домой.

А в Китае в провинции Хубэй, с которой и началось распространение болезни, нет ни одного нового случая за сутки. Страна отправляет на карантин всех въезжающих иностранцев.

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Хроники коронавируса: В Китае стало легче дышать, а в Таиланде обезьяны атакуют города

Как живут страны, оказавшиеся в карантине из-за мировой пандемии COVID-2019 (подробности)