2020-03-19T08:03:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в мире, последние новости на 19 марта: Евровидение-2020 отменили, а российским школьникам продлят каникулы

Мы собрали последние новости о распространении коронавируса в мире на 19 марта 2020 года
Наталия КУДРЯШОВА
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В России число случаев коронавируса выросло до 147; из них в Москве - 86.В России число случаев коронавируса выросло до 147; из них в Москве - 86.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Коронавирус продолжает распространяться в разных странах мира. 18 апреля общее число заболевших превысило отметку в 200 тысяч. 7 882 человек в мире скончались от болезни, 81 102 пациента вылечились и были выписаны из больниц. Мы собрали последние новости о распространении коронавируса в мире на утро 19 марта 2020 года.

В России число случаев коронавируса выросло до 147; из них в Москве - 86.

Евровидение-2020 отменили из-за коронавируса. Российские участники конкурса, группа Little Big считалась одним из главных фаворитов конкурса. Музыканты выразили сожаление с отменой конкурса, но признали - это было единственное верное решение в сложившихся обстоятельствах.

Все танцуют Uno.Новый танец группы Little Big вылился в заразительный флэшмоб. Жаль только, что на «Евровидение 2020» наши ребята так и не поедут…

Президент РФ Владимир Путин призвал не верить вбросам про коронавирус. Он отметил, что информация органов власти о ситуации с коронавирусом объективна, а Министерство здравоохранения России держит ситуацию под контролем.

Московский оперативный штаб рекомендовал жителям столицы старше 60 лет рекомендовали временно не посещать места массового скопления людей: торговые центры, магазины, театры, кафе, стадионы и по возможности не выходить из дома.

Первая в России больница для лечения коронавируса.В Москве продолжается строительство суперсовременного медцентра для больных китайским коронавирусом

Российским школам предложили перенести весенние каникулы с 23 марта по 12 апреля, а в остальное время переключить учеников на дистанционное обучение и свободное посещение.. Вместе с экспертами сайт kp.ru разбирался - как наверстывать программу.

Между тем, оказаться под вопросом из-за коронавируса может в России и весенний призыв.

С серьезными проблемами из-за вводимых разными странами ограничений столкнулись туристы. За рубежом сейчас - более 100 тыс. организованных путешественников из нашей страны. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала в эфире Радио "Комсомольская правда", как Россия возвращает соотечественников домой.

А в Китае в провинции Хубэй, с которой и началось распространение болезни, нет ни одного нового случая за сутки. Страна отправляет на карантин всех въезжающих иностранцев.

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Хроники коронавируса: В Китае стало легче дышать, а в Таиланде обезьяны атакуют города

Как живут страны, оказавшиеся в карантине из-за мировой пандемии COVID-2019 (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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