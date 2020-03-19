Правительство РФ: При необходимости ограничительные меры внутри страны усилят из-за коронавируса
Ограничительные меры внутри России на фоне пандемии коронавируса в мире при необходимости будут усилены. Об этом в четверг, 19 марта, сообщается на сайте Правительства Российской Федерации.
В настоящее время власти делают все необходимое для предотвращения распространения инфекции, защиты здоровья граждан и оказания необходимой помощи заболевшим. Согласно данным на 18 марта сайта стопкоронавирус.рф, в России зафиксированы всего 147 случаев инфицирования. Состояние всех заболевших оценивается как удовлетворительное, болезнь протекает в легкой форме.
Однако общее число тех, у кого обнаружили вирус, в мире за последние сутки превысило 200 тысяч человек.
- Сложившаяся ситуация - это вызов всему обществу. Она требует максимально слаженных действий, признания ответственности не только за свое здоровье, но и за здоровье окружающих. Наша первоочередная задача - замедлить распространение инфекции внутри страны, а также защитить группы риска, прежде всего старшее поколение. Правительство Российской Федерации продолжит принимать для этого все необходимые меры, - заявляют в Правительстве.
О чем еще говорится в заявлении правительства, главное:
- Это один из худших мировых кризисов в сфере здравоохранения за последние 50 лет. Россия обладает значительным ресурсом для реагирования на подобные угрозы.
- Создан запас в 700 тысяч тест-систем, который будет пополняться. Ежедневная мощность производства - до 100 тысяч экземпляров.
- Развернуто более 55 тысяч инфекционных коек, в запасе - более 40 тысяч аппаратов ИВЛ.
- Всем гражданам рекомендуется ограничить контакты. А в случае появления симптомов ОРВИ не покидать дом и незамедлительно вызвать врача.
Как правильно мыть руки.Лучший способ защититься от коронавируса - чаще мыть руки. Только делать это нужно не только часто, но и правильно. Но что значит «правильно»?
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»