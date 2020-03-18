2020-03-18T13:50:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 200 тысяч человек

Врачи напоминают о необходимости соблюдать правила личной гигиены и не бояться самоизоляции
Юлия Кекова
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Коронавирус зафиксирован во всех странах Европы.Коронавирус зафиксирован во всех странах Европы.Фото: REUTERS
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Число заразившихся коронавирусом нового типа в мире возросло до 200 тысяч человек. Об этом в среду, 18 марта, сообщается в среду на сайте Worldometer, собирающем статистику в режиме реального времени.

ТОП-5 стран-лидеров по числу заболевших коронавирусом covid-19:

1. Китай - свыше 80 тысяч заболевших;

2. Италия - 31,5 тысяч инфицированных;

3. В Иране вирус выявлен у 16 тысяч человек;

4. Испания - более 11 тысяч заразившихся;

5. Франция - 7,7 тысяч с диагнозом "коронавирусная инфекция".

Напомним, ранее власти российской Федерации приняли решение закрыть границы государства до 1 мая. Такие меры необходимы для безопасности граждан.

Согласно данным сайта стопкоронавирус.рф, в России ситуация с вирусом находится на контроле. Общее число заболевших составляет всего 114 человек, из них в Москве - 56. Многие из них заразились, когда отдыхали в других странах. Сейчас врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь. Состояние инфицированных оценивается как удовлетворительное.

КАРТА РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСА В МИРЕ

ИСТОЧНИК KP.RU

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