Курс рубля на 19 марта 2020: доллар снизился до 80,5, евро - до 87,9

19 Март 2020 2020-03-19T11:04:10+03:00

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Курс рубля на 19 марта 2020 года начал укрепляться на открытии торгов Московской биржи в четверг.

Так, доллар потерял в стоимости 37 копеек и теперь оценивается в 80,5 рубля, а евро лишился 38 копеек. Теперь его курс составляет 87,95.

Индекс Московской биржи в начале торгов вырос на 2%. Индекс РТС поднялся на 0,85%.

Тем временем, Центральный Банк России продал на внутреннем рынке валюту на 5,6 миллиарда рублей. Расчеты были проведены на 18 марта. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

Сайт kp.ru писал, что днем ранее курс доллара обновил многолетние максимумы и превысил 80 рублей за одну единицу валюты. При этом нефть, наоборот, сильно подешевела - до 24,8 доллара за один баррель. Такого не было 17 лет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/765374" frameborder="0"></iframe> Минфин продаст валюту, чтобы компенсировать обвал цен на нефть.Федеральный бюджет России недополучил доходы

ИСТОЧНИК KP.RU