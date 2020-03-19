Вице-президент «Лукойла» рассказал, до какого уровня могут опуститься цены на нефть

19 Март 2020 2020-03-19T15:33:02+03:00

Федун считает, что стоимость «черного золота» уже не вернётся на уровень 100-120 за баррель долларов Фото: REUTERS

Федун считает, что стоимость «черного золота» уже не никогда не будет стоить 100-120 долларов за баррель

Изменить размер текста: A A

Данные проведенного технического анализа говорят о том, что цены на нефть могут опуститься до уровня 15-20 долларов за баррель. Об этом сообщил вице-президент «Лукойла» Леонид Федун

«По техническому анализу, первый уровень сопротивления находится сейчас, мы его наблюдаем — это на уровне 32 (доллара за баррель), потолок примерно в 28. А второй уровень сопротивления, это 15-20 (долларов за баррель)», - рассказал он в интервью телеканалу РБК..

При этом Федун отметил, что технический анализ - это «субъективная оценка».

Вице-президент «Лукойла» добавил, что если бы сделка ОПЕК+ состоялась, то цены на нефть сейчас были на уровне «плюс-минус» 50 долларов за баррель, но не 25 долларов. По его словам, цена нефти при сегодняшнем развитии так называемых зеленых технологий, не может вернуться на уровень 100-120 за баррель долларов.

Напомним в ночь на понедельник, 9 марта, «черное золото» подешевело почти на треть. Падение произошло после срыва сделки ОПЕК+ и заявления Саудовской Аравии о наращивании добычи нефти.

Как писал сайт kp.ru, на торгах 19 марта цена на нефть марки Brent подорожала до 26,73 долларов за баррель, что почти на полтора доллара больше уровня закрытия предыдущей сессии.

ИСТОЧНИК KP.RU