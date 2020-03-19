2020-03-19T10:03:29+03:00
Экономика

Цена на нефть 19 марта 2020 года: Brent подорожала до $26,73

Цена на нефть 19 марта 2020 года начала расти после резкого снижения в среду
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Цены на нефть эталонных марок растут на торгахЦены на нефть эталонных марок растут на торгахФото: REUTERS
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Цена на нефть 19 марта 2020 года начала расти на открытии торгов. Утром в четверг стоимость майских фьючерсов на североморскую смесь марки Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 26,06 доллара за баррель. Это почти на полтора доллара больше уровня закрытия предыдущей сессии.

Сайт kp.ru писал, что в среду нефть подешевела до 25 долларов за баррель. Такого не было с 2003 года. Минимальная цена на торгах 18 марта составляла 24,52 доллара.

Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI тоже колеблется. Утром в четверг сырье с поставками в апреле подорожало на 2,3 доллара на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) и теперь оценивается в 22,67 доллара за баррель. Это на 11,29% больше уровня закрытия предыдущих торгов. Тогда цена нефти составляла всего 20,37 доллара за баррель - это минимум с февраля 2002 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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