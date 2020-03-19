Цена на нефть 19 марта 2020 года: Brent подорожала до $26,73

19 Март 2020 2020-03-19T10:03:29+03:00

Цена на нефть 19 марта 2020 года начала расти после резкого снижения в среду

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Цена на нефть 19 марта 2020 года начала расти на открытии торгов. Утром в четверг стоимость майских фьючерсов на североморскую смесь марки Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 26,06 доллара за баррель. Это почти на полтора доллара больше уровня закрытия предыдущей сессии.

Сайт kp.ru писал, что в среду нефть подешевела до 25 долларов за баррель. Такого не было с 2003 года. Минимальная цена на торгах 18 марта составляла 24,52 доллара.

Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI тоже колеблется. Утром в четверг сырье с поставками в апреле подорожало на 2,3 доллара на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) и теперь оценивается в 22,67 доллара за баррель. Это на 11,29% больше уровня закрытия предыдущих торгов. Тогда цена нефти составляла всего 20,37 доллара за баррель - это минимум с февраля 2002 года.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/765374" frameborder="0"></iframe> Минфин продаст валюту, чтобы компенсировать обвал цен на нефть.Федеральный бюджет России недополучил доходы

ИСТОЧНИК KP.RU