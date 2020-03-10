Что будет с рублем, нефтью и нашими кошельками: «Выиграет не тот, кто богаче. А тот, кто увереннее»

В понедельник, 9 марта, экономику всего мира штормило. После выходных европейские, азиатские и американские фондовые рынки открылись падениями на 5 - 10%, а нефть потеряла в цене сразу почти треть стоимости - упала с $50 до $35 за баррель.

В нашей стране в этот день был выходной, поэтому Центробанк не устанавливал официального курса рубля по отношению к иностранным валютам. Не работала и Московская биржа, где в основном обращаются акции российских компаний. Но на международных торгах российская валюта просела: в течение дня за доллар давали 74 рубля, за евро - 85.

С открытием московской биржи утром 10 марта курс рубля немного вырос в сравнении с показателями международных торгов. В начале дня доллар оценивался в 72,77 рубля, а евро - в 82,6.

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ЧТО ПРОИЗОШЛО?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/765559" frameborder="0"></iframe> «Котировки меняются каждую секунду» – на Московской бирже открылись торги.Об этом во вторник в Москве сообщил Валерий Скотников

Если вкратце - спекулянты нервно отреагировали на разрыв сделки между главными нефтяными державами, а все это наложилось на страхи в связи с распространением коронавируса. Является ли это началом полноценного мирового финансового кризиса? С такими утверждениями эксперты пока не спешат. На фондовых рынках панические распродажи часто носят спекулятивный характер. Та же цена на нефть после утреннего падения уже вчера частично отскочила обратно.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ?

Падение цены на нефть утром в понедельник, 9 марта, стало крупнейшим в истории со времен войны в Персидском заливе 1991 года. Причиной этого стали два агрессивных и неожиданных шага крупнейших нефтяных держав. В пятницу Россия отказалась участвовать в картельной сделке с ОПЕК по скоординированному снижению добычи (это помогло бы удерживать нефтяные цены в условиях снижения спроса из-за распространения коронавируса). А в воскресенье Саудовская Аравия объявила о резком снижении цен на свою нефть и массивном наращивании добычи.

ПОЧЕМУ РОССИЯ И САУДОВСКАЯ АРАВИЯ ПОШЛИ НА «НЕФТЯНУЮ ВОЙНУ»?

Россия не хочет больше снижать добычу нефти, поскольку свято место пусто не бывает. Рынок занимают американские производители сланцевой нефти. Поэтому мы решили увеличить свою долю рынка, пусть и с условием снижения цены на нефть. Саудиты ввязались в эту игру. По сути, это война на истощение - победителем окажется то государство, у которого больше запас прочности.

Влиятельное американское агентство Bloomberg высоко оценило шансы России выстоять против давления со стороны саудовских и американских производителей. Ведь у них тоже есть слабые места. Американские корпорации пострадают первыми: акции частных нефтедобывающих компаний рухнут. И помощи им ждать неоткуда. А вот основные конкуренты - «Роснефть» и «Сауди Арамко» - являются госкомпаниями.

У России есть преимущество и перед Саудовской Аравией. Чтобы свести бюджет королевства без дефицита, нефть должна стоить $83,6 за баррель, а в России этот показатель вдвое ниже - $42 за баррель. То есть мы более устойчивы к низким ценам.

«Страны, развязывающие войны, часто рассчитывают, что они продлятся всего несколько месяцев, чтобы потом обнаружить, что соперник сильнее, чем они предполагали. Если битва на нефтяном рынке затянется, Москва вряд ли будет первым игроком, который спасует», - считает автор Bloomberg Дэвид Фиклинг.

КАК ВЛАСТИ ОТРЕАГИРОВАЛИ НА ПАДЕНИЕ НЕФТИ И РУБЛЯ?

В ЦБ заявили, что на месяц приостановят покупки валюты. А в Минфине сказали, что в ближайшее время не будут занимать деньги на внешних рынках. Это снизит спрос на валюту. Кроме того, на курс рубля будет влиять и так называемое бюджетное правило. При высоких ценах на нефть оно работает на рост резервов. При цене выше $42 за баррель излишки переводятся в Фонд национального благосостояния (ФНБ). А когда стоимость нефти падает, происходит обратный процесс. Мы начинаем проедать накопленные деньги. Благо что накопили мы немало.

- Запас прочности у российского бюджета достаточно велик. У нас достаточно резервов, для того чтобы финансировать наши расходы в течение нескольких лет, - подтверждает Андрей Марголин, профессор, заслуженный экономист РФ. - Никаких оснований для паники нет. Надо спокойно заниматься тем, что намечено. Реализовывать нацпроекты. Избавляться от нефтегазовой зависимости. И двигаться своим путем.

Утром 10 марта Центральный Банк России решил начать упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке - это дополнительно поможет укрепить рубль.

СКУПАТЬ ЛИ СЕЙЧАС ВАЛЮТУ?

Эксперты советуют не бросаться во все тяжкие. Предугадать движения курсов доллара и евро очень сложно. На них действует много разных факторов. Плюс банки резко увеличили разницу между курсами покупки и продажи. Тем не менее держать часть сбережений в валюте - это всегда вполне разумное решение. Но покупать ее лучше во времена, когда нет таких резких скачков курсов.

ОФИЦИАЛЬНО

Российских резервов хватит на 10 лет дешевой нефти

«В случае снижения цен на нефть ниже базовой отметки образуются недополученные нефтегазовые доходы федерального бюджета. Согласно механизму бюджетного правила они финансируются за счет средств ФНБ. Для этого валюта продается на открытом рынке, что окажет стабилизирующее влияние на курс рубля».

P. S. На 1 марта 2020 года объем ФНБ составлял $150 млрд. По расчетам ведомства, этих денег при ценах на нефть в $25 - 30 за баррель хватит на 6 - 10 лет.

(Информационное сообщение Минфина.)

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/765374" frameborder="0"></iframe> Минфин продаст валюту, чтобы компенсировать обвал цен на нефть.Федеральный бюджет России недополучил доходы

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