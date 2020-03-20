2020-03-20T17:01:52+03:00
Происшествия

У федерации биатлона Москвы похитили 10 винтовок

Также злоумышленники украли 22 коврика для стрельбы
Юлия Кекова
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Заявление в полицию поступило 11 мартаЗаявление в полицию поступило 11 мартаФото: Олег ЗОЛОТО
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Президент Федерации биатлона Москвы Сергей Рожков сообщил о краже спортинвентаря у подконтрольной ему организации, расположенной на 1-ой Владимирской улице.

По его словам, злоумышленники украли 10 винтовок МР-61 и 22 коврика для стрельбы. Общая сумма награбленного превышает 400 тысяч рублей. Об этом Рожков сообщил РИА Новости.

В настоящее время сотрудники полиции завели уголовное дело по статье Кража. Столичным оперативникам предстоит установить личности и местонахождение подозреваемых. Кстати, поиски преступников ведутся с 11 марта.

Напомним, сайт kp.ru писал, как в Москве сотрудники МВД задержали бандитов, обстрелявших автосалон. Также они установили их причастность к поджогам автомобилей. Теперь задержанным предстоит отвечать за свои поступки по всей строгости Уголовного кодекса по статьям "Умышленное уничтожение или повреждение имущества" и "Хулиганство".

ИСТОЧНИК KP.RU

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