США приостанавливает выдачу виз из-за коронавируса

20 Март 2020 2020-03-20T18:51:01+03:00

Как долго будут действовать такие правила, пока неизвестно. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Власти США из-за ситуации с пандемией коронавируса временно прекращают оказание стандартных визовых услуг по всему миру.

В twitter-аккаунте Госдепартамента уточняется, что все обычные визы для иммигрантов и виды неиммиграционных виз будут отменены с 20 марта 2020 года.

Напомним, в США складывается весьма непростая обстановка из-за распространения коронавируса. Также на выдачу виз повлияли закрытые границы некоторых государств и отмена авиасообщения со многими странами мира.

Согласно последним данным, Америке число заболевших превышает 14 тысяч человек, выздоровевших - 64, умерших - более 200.

Сайт kp.ru писал, что администрация Белого Дома планирует в ближайшие три недели оказать финансовую поддержку своим гражданам. Взрослые получат выплаты по 1000 долларов, а на ребенка власти предусмотрели 500 долларов. Сообщается, что такие меры должны помочь людям справиться в условиях кризиса, возникшего в мире из-за коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU