Власти США планируют выплатить по тысяче долларов американцам из-за коронавируса
Белый дом в течение трех ближайших недель планирует выплатить гражданам по одной тысяче долларов (порядка 80 тысяч рублей) на взрослого и по 500 долларов на ребенка. Об этом министр финансов США Стивен Мнучин заявил в интервью Fox Business News.
Сообщается, что такие меры администрация президента США Дональда Трампа организовала в качестве мер по поддержке населения в условиях пандемии коронавируса.
Министр также рассказал, что Белый дом планирует направить 500 миллиардов долларов на прямые денежные выплаты гражданам в рамках масштабного пакета стимулирующих мер.
- Если спустя еще три недели экономический кризис, спровоцированный коронавирусом, не спадет, то американские граждане получат аналогичные выплаты в тех же объемах, - добавил Мнучин.
Напомним, согласно последним данным, число заболевших в мире covid-19 превысило 222 тысячи человек, их них в США - более 9,5 тысяч.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»