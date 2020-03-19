Власти США планируют выплатить по тысяче долларов американцам из-за коронавируса

19 Март 2020 2020-03-19T17:13:26+03:00

Выплаты организованы в качестве мер по поддержке населения в условиях пандемии коронавируса. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Выплата, в рамках мер по поддержке населения, на ребенка составит 500 долларов

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Белый дом в течение трех ближайших недель планирует выплатить гражданам по одной тысяче долларов (порядка 80 тысяч рублей) на взрослого и по 500 долларов на ребенка. Об этом министр финансов США Стивен Мнучин заявил в интервью Fox Business News.

Сообщается, что такие меры администрация президента США Дональда Трампа организовала в качестве мер по поддержке населения в условиях пандемии коронавируса.

Министр также рассказал, что Белый дом планирует направить 500 миллиардов долларов на прямые денежные выплаты гражданам в рамках масштабного пакета стимулирующих мер.

- Если спустя еще три недели экономический кризис, спровоцированный коронавирусом, не спадет, то американские граждане получат аналогичные выплаты в тех же объемах, - добавил Мнучин.

Напомним, согласно последним данным, число заболевших в мире covid-19 превысило 222 тысячи человек, их них в США - более 9,5 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU