20 Март 2020 2020-03-20T17:43:44+03:00

ЦБ потребовал не брать комиссии за быстрые переводы до 100 тыс. рублей в месяц Фото: Анастасия Осипова

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С 1 мая в России будет установлено предельное значение комиссий для операций в Системе быстрых платежей (СБП) - переводы между физическими лицами до 100 тыс. рублей в месяц будут осуществляться банками без взимания платы. Такое ограничение ввел Центробанк РФ.

«Переводы в Системе быстрых платежей (СБП) до 100 тыс. рублей в месяц должны осуществляться банками без взимания платы. Переводы в СБП на сумму свыше 100 тыс. рублей в месяц - не более 0,5% от суммы перевода, но не более 1500 рублей», - говорится в пресс-релизе регулятора.

Напомним, сайт kp.ru рассказывал, что Банк России запустил систему быстрых платежей в тестовом режиме 28 января 2019 года. Центробанк планировал взимать комиссию в 1–6 рублей в зависимости от суммы перевода с 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU