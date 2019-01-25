Систему быстрых платежей в России в тестовом режиме запустят 28 января
Банк России проведет запуск системы быстрых платежей в тестовом режиме 28 января. Об этом сообщила директор департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина.
По ее словам, уже полностью подготовлены правовая, техническая и технологическая стороны В пилотном проекте вызвались участвовать 12 банков.
"Мы стартуем 28 января. В эту дату начинается запуск промышленной эксплуатации системы", - пояснила Бакина.
Она отметила, что в течение месяца банки будут работать на ограниченном количестве клиентов, а с 28 февраля эксплуатация системы будет осуществляться в полноценном формате. Будут совершаться операции по всему перечню и для всех клиентов банков, которые присоединятся к системе, передает ТАСС.
Система быстрых платежей позволит физическим лицам осуществлять мгновенные платежи в любое время суток по номеру мобильного телефона или номеру карты через любые банки.
Напомним, сайт kp.ru в декабре прошлого года рассказывал, что в 2019 году россияне получат возможность оплачивать все свои покупки по номеру мобильного телефона или QR-коду, при этом банковские карты больше не понадобятся.