2019-01-25T01:42:25+03:00
Экономика

Систему быстрых платежей в России в тестовом режиме запустят 28 января

Через месяц система начнет работать полноценно по всему перечню операций и для всех клиентов
Юлия ДИВЕЕВА
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В России запускают систему быстрых платежейВ России запускают систему быстрых платежейФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Банк России проведет запуск системы быстрых платежей в тестовом режиме 28 января. Об этом сообщила директор департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина.

По ее словам, уже полностью подготовлены правовая, техническая и технологическая стороны В пилотном проекте вызвались участвовать 12 банков.

"Мы стартуем 28 января. В эту дату начинается запуск промышленной эксплуатации системы", - пояснила Бакина.

Она отметила, что в течение месяца банки будут работать на ограниченном количестве клиентов, а с 28 февраля эксплуатация системы будет осуществляться в полноценном формате. Будут совершаться операции по всему перечню и для всех клиентов банков, которые присоединятся к системе, передает ТАСС.

Система быстрых платежей позволит физическим лицам осуществлять мгновенные платежи в любое время суток по номеру мобильного телефона или номеру карты через любые банки.

Напомним, сайт kp.ru в декабре прошлого года рассказывал, что в 2019 году россияне получат возможность оплачивать все свои покупки по номеру мобильного телефона или QR-коду, при этом банковские карты больше не понадобятся.

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