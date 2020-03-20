Генпрокуратура потребовала заблокировать доступ к фейкам о COVID-19
Генеральная прокуратура России направила в Роскомнадзор восемь требований о блокировке ложной информации о ситуации с распространением коронавируса COVID-19 в России.
«Генеральная прокуратура принимает меры по ограничению доступа к недостоверной общественно значимой информации о ситуации с коронавирусной инфекцией в РФ. В Роскомнадзор направлено восемь требований об ограничении доступа к подобным недостоверным сообщениям», - приводит ТАСС заявление Генпрокуратуры.
Напомним, ранее в Министерстве внутренних дел сообщили о росте числа фейковых новостей о коронавирусе и его распространении на территории России. В ведомстве отметили, что чаще всего недостоверная информация появляется в социальных сетях и мессенджерах. 20 марта поступила информация о якобы ограничении въезда в город на фоне эпидемии COVID. Правоохранительные органы Москвы назвали эти сообщения фейками.
ИСТОЧНИК KP.RU
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