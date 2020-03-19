"Осторожно, фейки!": В МВД зафиксировали рост числа недостоверной информации о коронавирусе
В МВД зафиксировали рост числа фейковых новостей о коронавирусе и его распространении на территории Российской Федерации. Об этом в четверг, 19 марта, сообщает пресс-служба ведомства.
Чаще всего недостоверная информация появляется в социальных сетях и месседжерах. За минувшие сутки в информационном пространстве выявлено несколько сообщений, не соответствующих действительности.
Так, в Красноярском крае, Курской области и некоторых других регионах распространяется фейковая новость, что сотрудники полиции будут штрафовать родителей, чьи дети окажутся одни в общественных местах.
В Липецке рассылается недостоверная информация о том, что сотрудники ГИБДД перекрыли все въезды в город из-за карантина по коронавирусу.
Еще одним фейком в мессенджерах людей пугают о вымышленных злоумышленниках, которые под видом службы дезинфекции проникают в квартиры и выносят все, что только попадется на глаза.
- Напоминаем, что за распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создающей угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусмотрена административная ответственность. Мы призываем всех граждан проявлять бдительность и ориентироваться только на официальные источники информации, - заявили в МВД РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU
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