"Осторожно, фейки!": В МВД зафиксировали рост числа недостоверной информации о коронавирусе

19 Март 2020 2020-03-19T17:04:31+03:00

В ведомстве призывают граждан проявлять бдительность и ориентироваться на официальные источники информации

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В МВД зафиксировали рост числа фейковых новостей о коронавирусе и его распространении на территории Российской Федерации. Об этом в четверг, 19 марта, сообщает пресс-служба ведомства.

Чаще всего недостоверная информация появляется в социальных сетях и месседжерах. За минувшие сутки в информационном пространстве выявлено несколько сообщений, не соответствующих действительности.

Так, в Красноярском крае, Курской области и некоторых других регионах распространяется фейковая новость, что сотрудники полиции будут штрафовать родителей, чьи дети окажутся одни в общественных местах.

В Липецке рассылается недостоверная информация о том, что сотрудники ГИБДД перекрыли все въезды в город из-за карантина по коронавирусу.

Еще одним фейком в мессенджерах людей пугают о вымышленных злоумышленниках, которые под видом службы дезинфекции проникают в квартиры и выносят все, что только попадется на глаза.

- Напоминаем, что за распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создающей угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусмотрена административная ответственность. Мы призываем всех граждан проявлять бдительность и ориентироваться только на официальные источники информации, - заявили в МВД РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU