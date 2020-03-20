2020-03-20T20:06:08+03:00
Коронавирус Covid-19

У двадцати четырех сотрудников ООН выявили COVID-19

Коронавирусной инфекцией также заразился сотрудник МАГАТЭ
Елена ГИЛЬМАНОВА
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У двадцати четырех сотрудников ООН выявили COVID-19У двадцати четырех сотрудников ООН выявили COVID-19Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Тест на коронавирус COVID-19 показал положительный результат у двадцати четырех сотрудников Организации Объединённых Наций (ООН). Об этом сообщает офис генсека ООН Стефан Дюжаррик.

По его словам, среди высшего руководства организации заболел только глава Всемирной продовольственной организации Дэвид Бизли, состояние которого врачи оценивают как удовлетворительное. На данный момент он находится на карантине и работает из дома.

В то же время в пресс-релизе на сайте венского отделения ООН сообщили о том, что коронавирусной инфекцией заразился один из сотрудников Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). В последний раз он посещал Венский международный центр на прошлой неделе, 13 марта. В настоящее время он находится на карантине.

Во вторник, 17 марта, стало известно, что COVID-19 подтвердился у женщины, которая работала уборщицей в Венском международном центре.

Напомним, днем ранее, 19 марта, положительный результат показал тест на COVID-19 у князя Монако Альбера II. В коммюнике княжеского дворца сообщилось, что князь продолжает работать из своего кабинета, а за состоянием его здоровья наблюдает врач.

ИСТОЧНИК KP.RU

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