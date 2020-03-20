2020-03-20T21:58:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Распространение коронавируса в мире: число заразившихся превысило 210 тысяч человек

По последним данным ВОЗ, от коронавируса нового типа умерли более 9 тысяч
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Распространение коронавируса в мире: число заразившихся превысило 210 тыс. человекРаспространение коронавируса в мире: число заразившихся превысило 210 тыс. человекФото: GLOBAL LOOK PRESS
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По последним данным в мире зафиксировано более 210 тыс. случаев заражение коронавирусом нового типа. Жертвами инфекции стали более 9 тыс. человека. Об этом сообщил директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Ежедневно [заболевание, вызываемое новым коронавирусом] COVID-19, кажется, бьет новые трагические рекорды. О более 210 тыс. случаев заражения на данный момент сообщили в ВОЗ, свыше 9 тыс. человек умерли», - заявил он.

Гебрейесус назвал каждую смерть трагедией, однако, по его словам, это «мотивация для удвоения усилий», а также «для того, чтобы делать все возможное» для победы над инфекцией.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Италии был побит печальный рекорд: от коронавируса COVID-19 скончалось рекордное число людей – 627 пациентов. Ранее в ВОЗ эту европейскую страну назвали центром пандемии.

Карта распространения коронавируса

Основы профилактики COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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