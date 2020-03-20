Распространение коронавируса в мире: число заразившихся превысило 210 тысяч человек
По последним данным в мире зафиксировано более 210 тыс. случаев заражение коронавирусом нового типа. Жертвами инфекции стали более 9 тыс. человека. Об этом сообщил директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
«Ежедневно [заболевание, вызываемое новым коронавирусом] COVID-19, кажется, бьет новые трагические рекорды. О более 210 тыс. случаев заражения на данный момент сообщили в ВОЗ, свыше 9 тыс. человек умерли», - заявил он.
Гебрейесус назвал каждую смерть трагедией, однако, по его словам, это «мотивация для удвоения усилий», а также «для того, чтобы делать все возможное» для победы над инфекцией.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Италии был побит печальный рекорд: от коронавируса COVID-19 скончалось рекордное число людей – 627 пациентов. Ранее в ВОЗ эту европейскую страну назвали центром пандемии.
Карта распространения коронавируса
Основы профилактики COVID-19.
ИСТОЧНИК KP.RU
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