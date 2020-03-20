2020-03-20T22:39:53+03:00
Экономика

NYT: благодаря санкциям Россия укрепила экономику и может противостоять кризису

Отмечается, что за время ограничений Москва «так и не оказалась на грани краха»
Елена ГИЛЬМАНОВА
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NYT: благодаря санкциям Россия укрепила экономику и может противостоять кризисуNYT: благодаря санкциям Россия укрепила экономику и может противостоять кризисуФото: Анатолий ЖДАНОВ
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После введения Западом антироссийских санкций Россия перестроила и укрепила свою экономику, поэтому сейчас она находится в более благоприятном положении, чем многие другие страны и может противостоять кризису, связанному с распространением коронавируса COVID-19. Такое мнение высказал московский корреспондент газеты The New York Times Эндрю Крамер.

В своей статье журналист отмечает, что США и страны Евросоюза «захлопнули двери перед российскими компаниями, стремившимися получить кредиты в западных банках», в итоге политика, проводимая с тех пор подготовила страну к «потрясениям в глобальной экономике в результате пандемии коронавируса и войне нефтяных цен».

Он отмечает, что Москва «не оказалась на грани краха», почти полностью обеспечивает себя продовольствием и вступает в период кризиса с крупными финансовыми резервами, а крупные российские компании «практически свободны от задолженности».

Напомним, правительство России и Кремль ни раз отмечали, что в течение нескольких лет у нашей страны «имеется солидный запас прочности» и есть хорошая «финансовая подушка безопасности», которая поможет поддержать экономику на фоне ситуации с коронавирусом, а также при цене на нефть в 25 долларов за баррель

ИСТОЧНИК KP.RU

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