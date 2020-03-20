2020-03-20T13:48:35+03:00
Экономика

Кремль: Цена на нефть в $25 неприятна, но не катастрофична

Песков заверил, что у России есть финансовая подушка безопасности
Ася КУЗНЕЦОВА
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Мировая цена на нефть в $25 станет неприятной, но не катастрофичной для российской экономики в среднесрочной перспективе, сообщил журналистам представитель Кремля Дмитрий ПесковМировая цена на нефть в $25 станет неприятной, но не катастрофичной для российской экономики в среднесрочной перспективе, сообщил журналистам представитель Кремля Дмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Мировая цена на нефть в $25 станет неприятной, но не катастрофичной для российской экономики в среднесрочной перспективе, сообщил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на вопрос об интервью вице-президента "ЛУКОЙЛа" Леонида Федуна, в котором он назвал нынешнюю цену на нефть в $25 катастрофой для России.

- И наш президент, и наше правительство неоднократно заявляли о том, что в течение нескольких лет у нас имеется солидный запас прочности, который обеспечит выполнение всех социальных обязательств и так далее, - добавил Дмитрий Песков.

Песков отметил, что делать прогнозы цен на нефть на ближайшее время не имеет смысла, они не смогут быть точными. Он также напомнил о том времени, когда стоимость нефти была ещё ниже, а бюджет России рассчитан, исходя из цены на нефть $42 за баррель.

- Конечно, (нынешняя цена нефти) для нас неблагоприятна, но подушка безопасности у нас есть, и она, когда нужно будет, включится, - заверил пресс-секретарь президента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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