Вице-премьер Белоусов прогнозирует цены на нефть в 35-40 долларов
Цены на нефть установятся в пределах 35-40 долларов за баррель. Такого мнения придерживается первый вице-премьер России Андрей Белоусов.
"Моя оценка, что коррекция будет находиться где-то в диапазоне 35-40 долларов. Есть оценки, в том числе нашего Минэнерго, что она еще выше будет, за 40 долларов. Ну, будущее покажет, кто прав", - сказал чиновник в интервью программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1".
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ИСТОЧНИК KP.RU
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