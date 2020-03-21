2020-03-21T12:54:16+03:00
Экономика

Вице-премьер Белоусов прогнозирует цены на нефть в 35-40 долларов

Минэнерго России считает, что стоимость топлива поднимется еще выше
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Цены на нефть установятся в пределах 35-40 долларов за баррель. Такого мнения придерживается первый вице-премьер России Андрей Белоусов.

"Моя оценка, что коррекция будет находиться где-то в диапазоне 35-40 долларов. Есть оценки, в том числе нашего Минэнерго, что она еще выше будет, за 40 долларов. Ну, будущее покажет, кто прав", - сказал чиновник в интервью программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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