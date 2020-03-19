2020-03-19T13:04:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Правительство отсрочило уплату страховых взносов для бизнеса

Также объявлен мораторий на арендные платежи
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Бизнесменам дали трехмесячную отсрочку по выплатамБизнесменам дали трехмесячную отсрочку по выплатамФото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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Правительство России решило ввести отсрочку по уплате страховых взносов и арендных платежей для малых и средних предприятий, которые занимают государственное или муниципальное имущество. Об этом в четверг, 19 марта, объявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Отсрочка вводится в условиях распространения коронавируса COVID-19 и падения цен на нефть. Она будет действовать три месяца, начиная с марта. Кроме того, власти введут мораторий на проверки малых и средний предприятий, в том числе налоговые и таможенные, а программы льготного кредитования расширят. Также бизнесу представят возможность реструктуризации займов по приемлемым ставкам. Объемы предоставляемых субсидий увеличат.

"Особое внимание уделено поддержке малого и среднего бизнеса. В этом секторе заняты миллионы людей, и он оказался в не менее сложной ситуации", — цитирует "Интерфакс" председателя правительства.

Сайт kp.ru писал, что ранее российский кабмин назвал ситуацию с коронавирусом одним из худших мировых кризисов здравоохранения за последние 50 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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