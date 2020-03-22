2020-03-22T00:12:58+03:00
В мире

Бывший президент мадридского "Реала" Лоренсо Санс умер от коронавируса

76-летний экс-глава футбольного клуба "Реал" Лоренсо Санс умер в больнице
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Лоренсо Санс Фото: real-madrid.ruЛоренсо Санс Фото: real-madrid.ru
Изменить размер текста:

От коронавируса в Испании умер бывший президент футбольного клуба "Реал" Лоренсо Санс. О его смерти сообщает журнал Marca. Санс с 18 марта находился в реанимационном отделении больницы, куда попал в тяжелом состоянии. Близкие известного спортсмена и спортивного чиновника сообщили, что у него поднялась высокая температура, которая переросла в лихорадку.

В издании сообщают, что он находился в группе риска - Лоренсо Сансу было 76 лет, о наличии хронических заболеваний журналистам ничего не известно. Он умер 21 марта.

Футболисты "Реал Мадрид" заявили о желании отдать дань уважения прославленному спортсмену, но насколько возможно проведение подобной церемонии с учетом, что у Санса был коронавирус, а в стране карантин, пока не известно.

Команда "Реал" под руководством Лоренсо Санса дважды выигрывала Кубок Европы: в 1998 и 2000 годах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Греции митрополита арестовали за богослужение во время карантина из-за коронавируса
В Уфе сотрудники ФСБ открыли огонь при задержании предполагаемых террористов
Больше 266 тысяч человек к мире заражены коронавирусом
Бывший президент мадридского "Реала" Лоренсо Санс умер от коронавируса
В Лондоне бездомных поселят в отели на время карантина по коронавирусу
В ЦРУ предупредили Трампа об угрозе глобального распространения коронавируса еще в январе, но он отклонил доклад
Переболевшая коронавирусом врач рассказала о первых симптомах
Трамп предложил лидеру КНДР сотрудничество в борьбе с коронавирусом
Депутат Верховной рады госпитализирован в больницу из-за коронавируса
Песков: для победы над коронавирусом необходимо объединить усилия всех стран
Чемпионат мира-2023 по хоккею могут перенести из-за коронавируса
«Почта России» приостановит сообщение с 15 странами из-за коронавируса
Конор Макгрегор «избил» коронавирус
Коронавирус в Италии: число умерших побило новый суточный рекорд
Полиция Чехии начала штрафовать за выход на улицу без маски
В Турции из-за коронавируса запретили выходить на улицу людям старше 65 лет
Правительство Латвии переходит на работу в удалённом режиме из-за COVID-19
Росавиация, Ростуризм и МИД прорабатывают схему вывоза россиян из Марокко