Бывший президент мадридского "Реала" Лоренсо Санс умер от коронавируса

22 Март 2020 2020-03-22T00:12:58+03:00

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От коронавируса в Испании умер бывший президент футбольного клуба "Реал" Лоренсо Санс. О его смерти сообщает журнал Marca. Санс с 18 марта находился в реанимационном отделении больницы, куда попал в тяжелом состоянии. Близкие известного спортсмена и спортивного чиновника сообщили, что у него поднялась высокая температура, которая переросла в лихорадку.

В издании сообщают, что он находился в группе риска - Лоренсо Сансу было 76 лет, о наличии хронических заболеваний журналистам ничего не известно. Он умер 21 марта.

Футболисты "Реал Мадрид" заявили о желании отдать дань уважения прославленному спортсмену, но насколько возможно проведение подобной церемонии с учетом, что у Санса был коронавирус, а в стране карантин, пока не известно.

Команда "Реал" под руководством Лоренсо Санса дважды выигрывала Кубок Европы: в 1998 и 2000 годах.

ИСТОЧНИК KP.RU