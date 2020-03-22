Больше 266 тысяч человек к мире заражены коронавирусом

22 Март 2020 2020-03-22T00:31:09+03:00

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За 24 часа в мире коронавирус подтвердили у больше чем 32 тысяч человек по всему миру. В ежедневном отчете ВОЗ о распространении заболевания сказано, что общее число инфицированных достигло 266 073 человек. Погибли 11184, из них 1344 за прошедшие сутки 20 марта.

Очаг распространения вируса в мире из Китая переместился в Европу несколько недель назад и такая тенденция сохраняется. В Европейском регионе зафиксировано 128541 случаев заражения и 6000 случаев смерти. Наиболее опасная ситуация - в Италии. Здесь число погибших побило суточные рекорды предыдущих дней. По данным ВОЗ общее число инфицированных увеличилось до 47021 (плюс 5986 новых случая за сутки). В Испании за тот же период коронавирус подтвердили у 2833 человек, таким образом число заболевших равно 19980.

В Китае за сутки погибли от коронавируса 8 человек, а впервые диагноз поставлен 116 пациентам.

ИСТОЧНИК KP.RU